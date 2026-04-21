Kanatlı: “Kıbrıs’ta bir çözüm için elimizden geleni yapmalıyız”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, 17-18 Nisan tarihleri arasında Brüksel'de düzenlenen Avrupa Sol Partisi 8. Kongresi'ne katıldı.

YKP'den yapılan açıklamaya göre, partinin gözlemci üyesi olduğu Avrupa Sol Partisi kongresinin bu yılki ana sloganı “kemer sıkmaya karşı çık, militarizasyonu durdur!” olarak belirlendi.

Kanatlı, kongrede yaptığı konuşmada, Orta Doğu’da yaşananların savaşın acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, adadaki İngiliz üsleri nedeniyle Kıbrıs’ın taraf olmadığı bir savaştan doğrudan etkilendiğini söyledi.

Bölgedeki üslerin çatışmada kullanıldığını belirten Kanatlı, Kıbrıs’ta yaşayanların güvenliğinin kendi kontrolleri dışındaki askerî ve jeopolitik dinamikler nedeniyle doğrudan tehdit altında olduğunu dile getirdi.

Savaşların sona ermesi çağrısında bulunan Kanatlı, Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin hukuki statüsünün sorgulamak gerektiğini belirtti.

Müzakere sürecinin yeniden başlaması çağrısında da bulunan Kanatlı, bir çözüme ulaşılmamasının sadece Kıbrıslıları değil tüm Doğu Akdeniz ülkelerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Kanatlı, “Bu dönemde Kıbrıs’ta bir çözüm için elimizden geleni yapmalıyız; bu yüzden aktif dayanışmanıza ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Kongrede Kıbrıs sorunuyla ilgili oybirliğiyle kabul edilen bir kararda 'sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesinin daha da acil hâle geldiğinin vurgulandığına' değinen Kanatlı, kapsamlı çözümün bölgedeki güvenlik ve istikrar için önem taşıdığını belirtti.