“Kamera görüntülerinden tespit edildi”

Lefkoşa’da meydana gelen 'Vahim Zarar, Ciddi Darp' suçlarından tutuklanan dört zanlından 3 zanlının suçsuz olduğu anlaşıldı. Çıkan kavgada suçu işleyen kişinin Y.U. olduğu tespit edilerek mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğucan Kırgeç olguları aktardı.

Polis, 1 Kasım 2025 tarihinde saat 00:30 raddelerinde, Lefkoşa’da umumi bir yer olan Osmanpaşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir market önünde Y.U.’nun Lefkoşa’da sakin K.K'nın vücudunun muhtelif yerlerine vurarak ciddi bir şekilde darp ettikten sonra yüzüne tekme atmak sureti ile çene kemiğinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattığın hatırlattı.

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde incelenen kamera görüntüsünde zanlının suçu işlerken görüldüğünü kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Türkmenistan uyruklu olduğunu ve KKTC’de çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 600’ bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.