Kadın örgütlerinin oluşturduğu 25 Kasım Organizasyon Komitesi, kadına şiddetle uluslararası mücadele gününde “gericilikle mücadele” temasıyla anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Saat 18.00’de Mor Çember önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meclisi önünde son buldu. Yürüyüşte “Dilde, evde şiddete hayır”, “Emeğimizin, haklarımızın peşindeyiz”, “Kadın, yaşam, özgürlük” ve “Kadın dayanışması yaşatır” “Gericilikten korkma, geç kalmaktan kork” “Kadınların kurtuluşu sınıfsız bir dünya ile gelecek” yazılı pankartlar taşındı.

Komite, gericiliğin ilk hedefinin kadınlar ve çocuklar olduğunu vurgulayarak, kadının bedeni, emeği ve yaşamı üzerindeki baskıların arttığı bir dönemde ülke kadınlarının tek bir sloganla yürüdüğünü belirtti. “Gericiliğe geçit vermiyoruz, özgürlüğümüze sahip çıkıyoruz!” ifadelerine yer verildi.