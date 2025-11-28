"Kadına Karşı Şiddete Hayır” konferansı gerçekleşti

Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi ile Inner Wheel 222. Bölge Kuzey Kıbrıs’ın ortaklaşa düzenlediği “Kadına Karşı Şiddete Hayır” konferansı, 26 Kasım Çarşamba günü LTL Mehmet Altınbaş Konferans Salonu'nda başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Etkinlik, Inner Wheel 222. Bölge geçen dönem başkanı ve “Orange the World” temasıyla kadına karşı şiddete dikkat çekmeyi ve farkındalığı artırmayı amaçlayan ve bunun için bir dizi etkinlik organize eden komitenin başkanı İmren Gürbaşar’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Konferansın konuşmacısı olan aktivist ve avukat Mine Atlı, kadına karşı şiddetin ne olduğu, şiddet türleri, Kıbrıs ve dünya genelindeki güncel istatistikler ile toplumsal etkiler hakkında kapsamlı bilgiler aktardı. Atlı, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel değil, toplumsal ve yapısal bir sorun olduğunu vurgularken; eğitimden hukuka, sosyal politikalardan farkındalık çalışmalarına kadar çok yönlü bir mücadelenin gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, geçmişten bugüne yapılan yasal düzenlemeler ve mevcut hukuki mekanizmalar hakkında ayrıntılı değerlendirmelerde bulunarak, yasal hakların bilinmesinin ve uygulanmasının önemini bir kez daha hatırlattı.

Konferans, katılımcıların sorularını yönelttiği interaktif bir soru–cevap bölümü ile sona erdi. Konferans, kadına karşı şiddetle mücadelede toplumsal bilinci güçlendirmeyi, dayanışmayı artırmayı ve konunun farklı kesimler tarafından tartışılmasını teşvik etmeyi amaçladı.