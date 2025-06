“Jealousy / The Cabaret of Othello” 2025 Yazı Boyunca Venedik Sarayı’nda

Gazimağusa bu yaz, kültür, sanat ve tarihî mirası bir araya getiren büyüleyici bir sahne deneyimine ev sahipliği yapıyor. Moe(Master of Experience) tarafından kurulan Cyprus Cabaret’in sahnelediği “Jealousy / The Cabaret of Othello”, William Shakespeare’in ölümsüz eseri Othello’dan ilham alarak yeniden kurgulanan, özgün ve çok katmanlı bir deneyim olarak dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazimağusa Belediyesi ve Eski Eserler Dairesi’nin destekleriyle hayata geçirilen bu özel yapım, tiyatro, müzik, opera, dans ve gastronomi unsurlarını bir araya getirerek izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Venedik Sarayı’nda 1000 m²’lik Canlı Bir Sahne

Özel olarak getirilen yapısal sistemlerle çevrilen 1000 m²’lik bir alan, Venedik Sarayı’nı adeta yeniden inşa ederek görkemli bir açık hava sahnesine dönüştürdü. Bu mimari kurgu, yalnızca dekor değil, aynı zamanda hikâyenin taşıyıcısı bir yapı olarak izleyiciyi içine çekiyor. Gösteri, sadece Kıbrıs’ta değil, gelecekte yurtdışında sahnelenerek adanın kültürel tanıtımına katkı sunmayı hedefleyen uluslararası bir sanat projesi niteliği taşıyor.

Hikâyeyi Yeniden Düşünmek: Shakespeare’e Bir İtiraz

“Jealousy”, Othello’nun trajedisini birebir yeniden canlandırmak yerine, onu sorgulayan ve dönüştüren bir anlatı sunuyor. Kıskançlık, aşk ve ihanetin yanı sıra kadınların bastırılmış seslerine kulak veren bu özgün yapım, klasik sonu tersine çevirecek cesur bir mesaj barındırıyor.

İzleyiciye şu soruyu fısıldayan bir yapı kuruluyor: “Acaba Shakespeare yanılıyor olabilir mi?”

Bu anlatı, kadına yönelik şiddete karşı bir duruş olarak da okunabilir ve bu yönüyle çağdaş duyarlılığı tarihsel mirasla buluşturan önemli bir ifade alanı sunar.

Kıbrıs’ın Kimliğinden İlham Alan Estetik ve Tatlar

Gösterinin tüm dekor ve kostüm tasarımları, Ortaçağ estetiği ile adanın ruhunu birleştiren el yapımı unsurlardan oluşuyor. Özel olarak dokunan kumaşlar, orijinal tasarım mobilyalar ve geleneksel detaylarla bezenmiş aksesuarlar, görsel dünyayı benzersiz kılıyor.

Ayrıca, Kıbrıs adının kökeni olan “bakır” (Latince: Cuprum) teması, özel üretim bakır servislerle sunulan yemeklere de yansıtılıyor. Gastronomi deneyimi, Aspava iş birliğiyle oluşturulan ve gösteriye özel hazırlanan menülerle tamamlanıyor.

Ada Sanatçılarıyla Canlanan Bir Sahne

Gösterinin büyük kısmında sahne alan oyuncular, dansçılar ve müzisyenler Kıbrıs’ta yaşayan yerel sanatçılardan oluşuyor. Bu özgün kadro, izleyiciye yalnızca bir gösteri değil, adanın kalbinden gelen bir anlatı sunuyor.

Gösterim Takvimi ve Rezervasyon

“Jealousy / The Cabaret of Othello”, 2025 yazı boyunca her Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü saat 20:00’de, Gazimağusa Venedik Sarayı’nda sahneleniyor. Bu eşsiz deneyim www.cypruscabaret.com üzerinden online rezervasyonla temin edilebilir. Yer sayısı sınırlı olduğundan erken rezervasyon önerilir.

Bir Hayalin Gerçeğe Dönüşmesi

Master of Experience’un hayal ettiği sahne düşünün gerçeğe dönüşmesi olan projede emeği geçenler:

• Müzikal koordinasyonu üstlenen Diner Drama ekibi ve Şebnem & Efkan Öz,

• Senaryo uyarlamasıyla anlatıyı yeniden kurgulayan Pulse Yapım,

• Reji ve sahne vizyonuyla projeyi şekillendiren Şahin Hayri Üren ve Melis Dumantepe

• Oyunculuğu ve enerjisiyle projeye ruh veren, danışma kurulu üyemiz Yusuf Nidai,

• Yaratıcı ekipten katkı sunan: Meryem Uygar, Cenk Gürçağ, Cemile Gürçağ, Hanife Tayyareci, Feyza Ongül, Yunus Erhan, Sahne arkasında, Umur Yılmaz, Kaan Yıldız, Batu Konnolu, Cise Mevlit, Ece Kanmaz, Hanife Vurdu, Recep Tokyürek, Andaç Günay, Serkan Yukay’a ve değerli Onursal Akdeniz, destekleriyle Nazmi Pınar, provalarımıza kapı açan Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’na teşekkürler

Projeye destekleri için Ataoğlu ve Uluçay’a teşekkürler

Master of Experience yönetimi bu vizyoner projeye gönülden destek veren Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Gazimağusa Belediye Başkanı Sayın Süleyman Uluçay’a da teşekkür ettiler.