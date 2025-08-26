IV. Umudumuz Gelecek Festivali yapılıyor

Toplumcu Sanat Üretim Merkezi’nin düzenlediği IV. Umudumuz Gelecek Festivali 29 ve 30 Ağustos'ta yapılıyor.

Toplumcu Sanat Üretim Merkez’inden yapılan açıklamaya göre, bu yıl dördüncüsü yapılacak festivalin ilk gününde, 29 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00’de “Toplumcu Sanat” Paneli, Üretim Merkezi’nin Lefkoşa Surlariçi’ndeki binasında olacak.

Panelde konuşmacılar arasında tiyatrocu Ayda Canova, moda tasarımcısı Mert Özyürekliler ve Toplumcu Sanat Üretim Merkezi yöneticisi de olan resim sanatçısı Elisa Kadiroğlu yer alıyor. Aynı gün panel ile birlikte dernek binasında, atölye çalışmalarında üretilen çeşitli sanat çalışmalarının yer alacağı bir sergi de düzenlenecek.

Festivalin ikinci gününde ise, 30 Ağustos Cumartesi akşamı saat 20.30’dan itibaren Lefkoşa Surlariçi’ndeki Lefkeliler Hanı’nda konserler ve çeşitli stantların yer alacağı kültürel bir etkinlik yapılacak.

Konser programında açılışı Grup Üretim’in Özgün Müzik grubu yapacak, Vaggelis Gettos’un Yunanca ezgilerden oluşan solo dinletisinin ardından Sofia Barka ile Sebastián Legovich’in farklı kültürlerden farklı dillerdeki şarkıları sahnede olacak, kapanışta ise Grup Üretim’in Anadolu Rock grubu sahne alacak.

Festival etkinliklerinin tümü ücretsiz ve tüm halkın katılımına açık gerçekleştirilecek. Festivali ile ilgili bilgi almak için 0533 834 40 89 numaralı telefondan dernek yetkililerine ulaşılabilecek.