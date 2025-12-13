CTP Milletvekili Ongun Talat, YENİDÜZEN'in 50. kuruluş yılını kutladı.

Ongun Talat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tam 50 yıldır emeğin, barış ve demokrasinin, en zor şartlarda verilen mücadele, ödenen bedeller ve gösterilen dayanışmanın adresi Yenidüzen, iyi ki varsın... Nice nice 50'lere göz bebeğimiz, cesur gazetecilerin emekleriyle sen hep yaşa, çok yaşa." ifadelerini kullandı.