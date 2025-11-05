“İstatistik Kurumu ve hükümet, açlığı görmek istemiyor”

HÜR-İŞ Federasyonu Başkan Vekili Ali Yeltekin, İstatistik Kurumu’nun Ekim 2025 hayat pahalılığı oranını yüzde 1.09 olarak açıklamasını “ekonominin pembe gözlüklerle yönetildiğinin göstergesi” olarak nitelendirdi.

Yeltekin, “Ülkemizde ekonomi ve maliye işlerinin çöktüğü ortadadır” dedi.

Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de aynı dönemde hayat pahalılığı oranının yüzde 2.55 olarak açıklandığını hatırlatarak, “KKTC’deki düşük oran, 10 yıl geriden gelen endeks uygulamasının sonucudur” ifadelerini kullandı.

Akaryakıt ve tüp gaza yapılan yüzde 10’luk zamla birlikte sebze fiyatlarının tavan yaptığını, dana etinin kuzu etini geçtiğini belirten Yeltekin, buna rağmen hükümetin perakende satışlardaki nedensiz fiyat artışlarını görmezden geldiğini söyledi.

“Ekim ayının yüzde 1.09’luk hayat pahalılığı oranını ‘refah göstergesi’ olarak sunan üçlü koalisyon, aslında mutfaktaki yangını görmezden geliyor” diyen Yeltekin, sosyal sigorta emeklilerinin, asgari ücretlilerin ve sosyal yardım alan vatandaşların yaşam kalitesinin hızla düştüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde üçlü koalisyon hükümetinin aldığı yüzde 35’lik oy oranının “başarısız yönetimin bir yansıması” olduğunu kaydeden Yeltekin, hükümetin bu sonucu görmezden gelmesinin ülkeyi daha büyük krizlere sürüklediğini ifade etti.

Kıbrıs’ın güneyinde KDV oranlarını kaldırmasının rekabet şartlarını değiştirdiğine dikkat çeken Yeltekin, “Vatandaşlarımızın neden Güney’e akın ettiğini hâlâ sorgulamayan bir yönetim anlayışı var” dedi.

Yeltekin açıklamasını, “Televole açıklamalarla hükümeti kurtarma derdinde olan siyasi makam ve İstatistik Kurumu, halkın mutfaktaki açlığını, fakirleşmesini görmek istemiyor” sözleriyle tamamladı