İsrail ile Hamas arasında müzakereler yoğunlaştı

Ortadoğu’da sağlanan ateşkesin kalıcı hale gelmesi için Mısır’ın arabuluculuğundaki müzakerelerin sürdüğü bildirildi. Hamas’tan yapılan açıklamada, bugün de Mısır delegasyonunun İsrail ile Gazze Şeridi arasında gidip geldiği, müzakerelerde Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yardımın öne çıktığı belirtildi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden’in iki devletli çözüm çağrısından sonra, şimdi de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in bölgeye gideceği haber veriliyor. Beyaz Saray’a yakın kaynaklara dayandırılan bilgiye göre, Blinken’in bölgede çarşamba günü İsrail, perşembe günü de İsrail’in işgali altında bulunan Batı Şeria’daki Filistin Özerk Yönetimi ile temaslarda bulunacağı kaydediliyor.

Biden iki devletli çözümü savundu

ABD Başkanı Joe Biden, Ortadoğu sorununun çözümünün en doğru yolunun iki devletli çözüm olduğunu söyledi. Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Biden, her iki tarafın radikallerinden de çatışmayı durdurmalarını talep etti. ABD Başkanı, çatışmaların durdurulmasının Batı Şeria’daki Filistinlilerin güvenliği için şart olduğunu da belirtti. Biden ayrıca, Arap veya Yahudi olmasından bağımsız tüm İsrailli vatandaşların eşit muamele görmesi gerektiğini savundu. ABD Başkanı Filistinlilerden ise İsrail’i tanımalarını talep etti ve “'İsrail’in bağımsız devlet olarak varlığı meşrudur' denmediği sürece barış tesis edilemez” diye konuştu.

ABD Başkanı Biden, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin sürmesi için dua ettiği de kaydetti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine istinaden sorulan bir soru üzerine de Biden, Netanyahu’nun ateşkese bağlı kalacağına inandığını söyleyerek cevap verdi ve şöyle devam etti: “Sözüne inanıyorum. Şimdiye kadar bana verdiği sözden dönmedi” dedi. İlaveten Biden, Gazze Şeridi’nin yeniden inşasını da desteklemek istediklerini belirtti. Yardımların ılımlı El Fetih ile müzakere içinde ve Hamas’ın askeri depolarını doldurmada kullanması engellenecek şekilde yapılması gerektiğini de vurguladı.

AB de iki devletli çözüm çağrısını tekrarladı

Avrupa Birliği (AB) de bölgede süren ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, iki devletli çözüm için müzakere masasına geri dönülmesini talep etti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ateşkesten önce çatışma yaşanan 11 günde yaşanan kayıplardan duydukları üzüntüyü dile getirdi ve derinden sarsıldıklarını söyledi. Alman hükümeti de sağlam bir siyasi diyalog için çaba harcanmasını talep etti. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, onlarca yıldır devam eden ve taraflar arasındaki çatışmanın temelinde yatan sorunların ele alınmasının gerektiğini vurguladı. "Kalıcı barış, istikrar, İsrailliler ve Filistinliler için güven iki devletli çözüm müzakereleriyle büyüyecektir” diye konuştu.

Ateşkese büyük ölçüde uyuldu

İsrail ile Hamas arasında varılan ve perşembeyi cumaya bağlayan geceden itibaren yürürlüğe giren ateşkese büyük ölçüde uyulduğu bildiriliyor. 11 gün süren saldırılardan sonra ikinci gece de ateşkesin sürdüğü haber verildi. Böylece hem İsrail hem de Gazze Şeridi’nde insanların "normal hayata” yavaş yavaş dönmeye çalıştığı bildiriliyor. Kudüs’te ise İsrail polisinin Mescidi Aksa’da kendisine taşlar atan Filistinli bir grup göstericiye müdahale ettiği bildirildi. İsrail polisinin olayları görüntüleyen AFP’nin foto muhabirini de dövdüğü haber veriliyor. Benzer olayların İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs’te başka bölgelerde de yaşandığı kaydedildi.

Güç savaşı da önemli rol oynuyor

Bölgede son haftalarda tırmanan gerilimde siyasi güç savaşları da önemli rol oynuyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bir yandan hakkında süren yolsuzluk davaları nedeniyle baskı altında ve sıkça yapılan erken genel seçimlere rağmen yıllardır istikrarlı ve kalıcı hükümet kuramıyor.

Filistin tarafında ise Hamas ile El Fetih arasındaki gerilimde tansiyon yüksek. Zira Mahmut Abbas liderliğinde El Fetih, 22 Mayıs’ta düzenlenmesi gereken seçimleri İsrail'in Doğu Kudüs'teki seçmenlerin oy kullanmasını garanti edememesi nedeniyle ertelemiş, Hamas bunu sert şekilde eleştirmişti. Batı Şeria'nın Ramallah kentinde seçimlerin ertelenmesine yönelik gösterilerde özellikle genç kuşakların seçimlerin ne olduğunu bilmediği vurgulanmıştı. Filistinlilerin İsrail işgali altındaki Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'te 22 Mayıs'ta yapmayı planladığı seçimler, bölgede 2006 yılından sonra yapılacak ilk parlamento seçimleri olacaktı.

Siyasi uzmanlar, Hamas’ın İsrail’e roket saldırılarıyla Abbas’ın gücünü zayıflatmayı hedeflemiş olabileceği yorumunu da yapıyor.

AFP, Reuters/ETO,BÖ

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