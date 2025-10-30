İskele'de “iş kazası” Bir kişi yaralandı
İskele’de, dün, bir sitenin bodrum katında sıva işi yapan 26 yaşındaki Asjad Alı, yaklaşık 2.15 metre yükseklikteki iskelenin devrilerek zemine düşmesi sonucu yaralandı.
A+A-
İskele’de, dün, bir sitenin bodrum katında sıva işi yapan 26 yaşındaki Asjad Alı, yaklaşık 2.15 metre yükseklikteki iskelenin devrilerek zemine düşmesi sonucu yaralandı.
Polis basın bültenine göre, yaralı şahıs önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, kafatasında çatlak teşhisiyle Nöroloji Servisi’nde tedavi altına alındı.
Polisin soruşturması devam ediyor.
Bu haber toplam 592 defa okunmuştur