İskele Belediyesi Lunapark Alanı’ndaki büfeleri denetledi

İskele Belediyesi tarafından, dün akşam Zabıta Birimi ile Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü ile ortak denetime çıktığı açıklandı.

İskele Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Lunapark Alanı içerisinde faaliyet gösteren büfeleri tek tek kontrol eden ekipler, kurallara uyan işletmelere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Tespit edilen eksikliklerle ilgili olarak ise ilgili işletmelere gerekli uyarılar yapan ekip, söz konusu işletmelere iyileştirme süreci başlattığını ifade etti.

İskele Belediyesi Zabıta Birimi ile Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü Lunapark Alanı’ndaki büfeleri denetlendi

İskele Belediyesi, halk sağlığını koruma amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerine dün akşam saatlerinde Zabıta Birimi ile Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü’nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, İskele Belediyesi Lunapark Alanı’nda faaliyet gösteren büfeler mercek altına alındı.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda gıda güvenliği ve hijyen standartlarını en üst düzeyde tutmayı hedefleyen ekipler, denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihlerini, saklama koşullarını, temizlik düzenini ve genel hijyen kurallarını titizlikle incelendiği eklendi.

Denetimlerin tamamen halk sağlığı odaklı yapıldığını vurgulayan ekip, kurallara uyan işletmelere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Tespit edilen eksikliklerle ilgili olarak ise ilgili işletmelere gerekli uyarılar yapıldı ve iyileştirme süreci başlatıldığı belirtildi.

İskele Belediyesi, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hizmet alabilmesi için bu tür denetimlere düzenli aralıklarla sürdüreceğini kaydetti.