İşçi ‘yandı’, ‘bakan’ olmadı!

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı, ‘kavurucu’ sıcaklar güneş altında ter döken emekçilerin sağlığını tehdit eder noktaya ulaştı. Geçtiğimiz yıllarda bu konuda önlem alınsa da 22 Haziran’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın istifasının ardından halen atama yapılmaması, ‘iş güvenliği’ alanındaki çalışmaları da aksattı…

Derya ULUBATLI

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı, ‘kavurucu’ sıcaklar güneş altında ter döken emekçilerin sağlığını tehdit eder noktaya ulaştı.

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının bu hafta içerisinde 43 dereceye kadar yükseleceğini duyursa da açık havada çalışan işçilerle ilgili herhangi bir önlem alınmaması endişe yarattı.

Kimi zaman 43 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, özellikle inşaatlarda çalışan işçileri zor durumda bırakıyor.

Geçtiğimiz yıllarda bu konuda önlem alınsa da 22 Haziran’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın istifasının ardından halen atama yapılmaması iş güvenliği alanındaki çalışmaların aksamasına neden oldu.

İSG-​BİR Başkanı Güvenç Yüksel gerekli kararlar için adım atmaya çalıştıklarını ama muhatap bulamadıklarını söyledi.

Taşeronlar Birliği Başkanı Osman Amca ise, “Bu konuda hemen gerekli adımların atılması ve işçi sağlığının gözetilmesi gerekiyor” dedi.

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer yasal düzenleme vurgusu yaptı. Gürcafer “aşırı sıcak havalarda 12.00-16.00 saatleri arasında çalışılmamalı” şeklinde konuştu.

İşin sağlık boyutuyla ilgili ise uzmanlar endişeli. Dahiliye uzmanları Dr. Sibel Siber ve Dr. Erden Aşardağ, ülkemizdeki aşırı sıcakların insan sağlığı için ciddi bir tehlike olduğu yönünde uyarılarda bulundu.

Kavurucu sıcaklar yakacak…

Öte yandan Hava sıcaklığı hafta boyunca 40-43 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 15 - 21 Temmuz tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 40 - 43 derece ve sahillerde 34 - 37 derece dolaylarında seyredecek. Ancak işçiler sıcak havada çalışmaya devam edecek.

TAŞERONLAR NE DEDİ?

Taşeronlar Birliği Başkanı Amca:

“10 yıldır 1-10 Ağustos arası işçileri ödenekli izne çıkarmayı öneriyorum, sonuç alamadık”

Taşeronlar Birliği Başkanı Osman Amca, işçilerin sıcak hava şartlarında çalışmasını uygun bulmadığını belirtti.

Uzun süredir işçileri mağdur etmeyecek bir yöntem geliştirmeye çalıştığını söyleyen Amca, “Yaklaşık 10 yıldır çalışma bakanlığına konuyla ilgili teklif götürüyorum. Yarısını işverenlerin, yarısını devletin ödeyeceği bir sistem kurmayı ve işçileri 1-10 Ağustos arası dönemde ödenekli izne çıkarmayı öneriyorum. Yıllardır bir sonuç alamıyorum” şeklinde konuştu.

Amca, işçilerine öğlen saatlerinde kendilerine birkaç saatlik ara vermeyi de önerdiğini fakat olumlu cevap almadığını anlattı: “İşçilerle konuştum, öğlen birkaç saat ara verelim dedim. Kabul etmediler. Bazılarının evleri uzak, gidip geri dönmek zor geliyor”.

“İşçilerin amacı eve ekmek götürmek”

Pandemi yüzünden iki kapanma geçirildiğini ve işçilerin ekonomik olarak çöküşte olduğunu söyleyen Amca, “İşçilerin öncelikli amacı evlerine ekmek götürmek. İki kapanma geçirdik. İnsanlar sağlıklarından önce para kazanmayı düşünüyor” dedi.

Bu sistemin uygulanması gerektiğini yıllardır dile getirdiğini anlatan Amca, “Kış aylarından itibaren bu konuda hazırlıklara başlayalım diye baskı yapıyorum. Son dakikaya kadar bekleniyor. Yaz ayları gelince her kafadan bir ses çıkıyor. Klimanın altında karar vermek kolay ama sahada çalışan insanlar için durum daha farklıdır. Biz onların sağlıklarını da gözetmeliyiz” şeklinde konuştu.

İŞ SAĞLIĞI UZMANLARI NASIL YORUMLADI:

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-​BİR) Başkanı Güvenç Yüksel:

“Şu anda muhatap olacağımız Çalışma bakanı yok”

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-​BİR) Başkanı Güvenç Yüksel, sıcakların artmasının açık havada çalışanlar için ciddi bir tehdit olduğunu dile getirdi.

İşçilerin sıcaklardan etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Yüksel, yaz döneminde çalışma saatlerinin buna göre düzenlenmesi gerektiğini savundu.

Yüksel açıklamasına şöyle devam etti: “Meteoroloji 11.00-16.00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneşte durmanın sakıncalı olduğunu söylüyor. İşçiler bu sakıncalı saatlerde açık havada fiziksel eforla çalışıyor. Bu saatlerin bakanlık tarafından resmi olarak düzenlenmesi gerekiyor ama maalesef bunu yapmıyorlar”.

Yüksel, halen bir Çalışma Bakanı olmayışının karar sürecini yavaşlattığını da vurgulayarak, şöyle konuştu: “Şu an muhatap olacağımız bir bakanlık yok. Bununla ilgili bir çalışma da yok. Çalışma bakanının olmaması bu süreci yavaşlatıyor. Birilerinin bu konuda inisiyatif alması gerekiyor ama almıyorlar. Biz sürekli basın aracılığıyla önerilerimizi sunuyoruz, sağlık güvenliği için bilgilendirme yapıyoruz ama bununla ilgili hiçbir adım atılmıyor. Her konuda olduğu gibi bu alanda da yetersiz denetim var. Gerekli düzenlemeler yapılmıyor.”

Müteahhitlerden ‘yasal’ boşluk vurgusu:

Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer:

“Yasal düzenleme yapılmalı”

Müteahhitler Birliği başkanı Cafer Gürcafer, bu konunun her yaz döneminde gündemlerine geldiğini ve artık daha kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini savundu, “Yeni gelen her bakanla bu konularla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ne yazık ki biz çözüm üretilemiyor. Bizim önerimiz Avrupa’da, güneyde ya da diğer sıcak ülkelerde uygulanan örnekleri alıp uygulamak” dedi.

Söz konusu durumla ilgili sabit, değişmeyen kurallar konması gerektiğini söyleyen Gürcafer açıklamasını şöyle sürdürdü: “Sıcaklık 40 derece üzerine çıkınca nasıl bir uygulamaya geçileceği yapılacak yasalarda yazıyor olmalı. Sıcaklık yükselince ne yapacağız diye düşünmemeliyiz. 40 dereceyi geçtiği anda ilgili yasa devreye girmeli. Çalışma bakanlığından konuyla ilgili açıklama beklenmemeli. Yasal düzenleme yapılmalı ve bu her dönemde geçerli olmalı”.

Gürcafer, doktorların ve meteorolojinin artan sıcaklar sebebiyle 12.00-16.00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla dışarıda olmayın uyarısı yaptığını söyledi. İşçiler için de bu kuralın geçerli olması gerektiğini savundu.

Sıcaklığın arttığı günlerde çalışmanın durması gerektiğini vurgulayan Gürcafer, “Eğer bundan doğacak bir iş kaybı olursa saatler ona göre yeniden organize edilir ve kayıp giderilir” dedi.

SAĞLIK AÇISINDAN NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Dahiliye Uzmanı Dr. Siber:

“Sıcaklar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir”

Dahiliye Uzmanı Dr. Sibel Siber, yaz aylarında sıcaklığın ülkemizde anormal derecelere yükseldiğini ve işçiler için bu konuda önlem alınmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Siber, aşırı sıcaklığın çok boyutlu riskleri olabileceğini vurguladı.

Uzun süre güneş altından kalmanın güneş çarpması riski yarattığına değinen Siber, bu durumun ölüme kadar götürebilecek ciddi bir hastalık olduğunu söyledi.

Siber, aşırı terleme ve su kaybının da ileri derecede halsizlik ve uykuya meyil gibi etkileri olduğunu belirten Siber şunları anlattı: “Özellikle şeker, tansiyon, kalp rahatsızlığı gibi kronik hastalığı olanlarda susuzluk kanda koyulaşma yapar. Su kaybına bağlı olarak koyulaşan kan pıhtı atma, felç, kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunları oluşturur. Bu anlamda kaybedilen suyun yerine konması çok önemlidir”.

Devlet konuyla ilgili tedbirler alması gerektiğini söyleyen Siber, alınabilecek diğer önlemlerle ilgili şunları sıraladı: Olabildiğince gölgeli bir alanda, ince ve açık renkli kıyafetlerle ve bol su tüketilerek çalışılmalı”.

Dahiliye Uzmanı Dr. Aşardağ:

“İşe başlamadan önce sağlık kontrolü şart”

Dahiliye Uzmanı Dr. Erden Aşardağ, işçiler için atılacak ilk adımın sağlık kontrolü olduğunu söyledi, şöyle devam etti: “Çalışmaya başlamadan önce işçiler sağlık kontrolünden geçirilmeli. Astım, epilepsi, kan veya kalp hastalığı var mı bunlara bakılmalı. Öte yandan işçiler için psikiyatrik muayene de yapılmalı. Sıcakta çalışacak insanlarda bunlar mutlaka saptanmalı ve işe alım öyle yapılmalı”.

İşe alım sürecinden sonra sıcak ülkeler için yetkililer tarafından saat düzenlemesi yapılması gerektiğini dile getiren Aşardağ, “Eğer açık alanda çalışılıyor ve güneşi kesecek önlemler alınamıyorsa, ya sabah çok erken işe başlanmalı, ya da akşam saatlerine kalınmalı” dedi.

Aşardağ alınması gereken diğer önlemleri madde madde şöyle sıraladı:

“Suya ulaşım kolay olmalı ve en az 2-3 litre su içilmeli, sentetik olmayan, ince kıyafetler seçilmeli, işçiler mümkün olduğunca hafif, çok yağlı olmayan yemekler yemeli, acil durum anında hemen ulaşılabilecek işyeri hekimleri olmalı, güneş çarpması semptomları işçilere öğretilmeli ve hangi durumlarda işi derhal bırakmaları gerektiği anlatılmalı, bulantı, karın ağrısı ve görme bulanıklığı gibi belirtilerde işçi acilen işi durdurup hastaneye başvurmalı”

Hava sıcaklığı 40-43 derece dolaylarında olacak

ŞANTİYE SORUMLULARI NE DEDİ?

Celsus Şantiyesi İş Güvenliği Merkezi Sorumluları Kurşun ve Otlu:

“Devlet sağlık kontrollerini denetlemeli”

Celsus Şantiyesi İş Güvenliği Merkezi sorumluları Umut Kurşun ve Mustafa Otlu İşçi sağlığını önemsediklerini ve şantiyelerinde gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Yetkililer, gün içerisinde sürekli molalar verdiklerini ve işçilerin gölgelik alanlarda dinlenmelerini sağladıklarını söyledi.

Sıcaklardan dolayı şantiyede sürekli soğuk su bulundurduklarını dile getiren Kurşun, “İşçilerimize bu konuda eğitimler veriyor, acil bir durumda ne yapmaları gerektiğini anlatıyoruz” dedi.

Kurşun, hastaların sağlık kontrollerinin düzgün yapılmadığını, kendilerine gelen çalışanların kalp, şeker gibi rahatsızlıkları da olduğunu belirtti. Bu gibi hastalıkları olanların sıcak altında çalışmasının uygun olmadığını söyleyen iş güvenliği merkezi sorumluları, devletin sağlık kontrollerini daha iyi denetlemesi gerektiğini savundu.