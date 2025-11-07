“İş bilmez bir anlayış hem kurumun, hem de halkın üstüne bir karabasan gibi çöktü”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkan Vekili ve Genel Sekreteri Erkut Şahali, yüksek gerilim hatlarındaki arıza nedeniyle bugün yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili paylaşım yaparak, CTP’nin hükümette olduğu dönemlerde Kıb-Tek’e yapılan yatırımlara dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahali, “Tek kuruşluk yatırım yapılmadığı gibi, KIBTEK soyulup soğana çevrilmiş” dedi, “Aydınlık günler yakındır” değerlendirmesini yaptı.

Şahali’nin paylaşımı şöyle:

Her elektrik kesintisinde aklıma gelir…

Bu halka ait ilk 120 mega vatlık elektrik santralini CTP'nin ortak olduğu hükümet hizmete soktu.

Bu memlekete kazandırılan 8 adet 17,5 mega vatlık dizel jeneratörün tamamı, CTP'li hükümetler dönemlerinde alındı.

Yüksek gerilim şebekesi 66 binden 132 bin volta çıkarıldığında da görev başında yine CTP vardı.

Arz güvenliğini sağlayan tüm trafoların altında da CTP’nin imzası duruyor.

2019 mayısında CTP hükümetten ayrılmadan önce, Bakanlar Kurulu 4 yeni 17,5 mega vatlık jeneratör alımı için karar almıştı.

O gün KIBTEK'in kasaları para dolu, depoları yakıtla tıklım tıklımdı.

Bugün ise bakım yapılmadığı için her gün elektrikler kesiliyor. Her kesintiyle milyonlarca lira ekonomik kayıp yaşanıyor.

Tek kuruşluk yatırım yapılmadığı gibi, KIBTEK soyulup soğana çevrilmiş. Çalışanlar ekmek teknelerini Kıbrıs Türk Halkı adına koruyup kollamak için çırpınırken, onları yok sayan iş bilmez bir anlayış hem kurumun hem de halkın üstüne bir karabasan gibi çökmüş durumda.

Bu halk, bu karanlığa mahkum değil!

Aydınlık yakındır, hem de çok yakın...