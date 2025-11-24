“İnsani ikamet izniyle bugün serbest kalacak”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, kimliği olmadığı için vatansız duruma düşen ve “ikamet izinsiz” gerekçesiyle hala tutuklu bulunan 20 yaşındaki genç kızın durumuyla Meclis kürsüsünden ilgili konuştu.

Bakan Oğuz, İçişleri Bakanlığı olarak bahse konu genç kız için insani ikamet izniyle ilgili bir genelge yayınladıklarını belirterek, “Avukatlarımız gerekli işlemleri yapıyor. Bu belgeyi polise sununca bugün serbest kalacak.” dedi.

Savcılığın, ailenin TC vatandaşı olmasından dolayı çocuğun da doğuştan TC vatandaşı olduğunu söylediğini kaydeden Oğuz, “Gerekli işlemlerin yapılmamış olması bu gencin TC vatandaşlığını değiştiremez.” ifadelerini kullandı.

TC Mağusa Başkonsolosluğunun bu gencin müracaat formunu aldığını, TC yurttaşlığı için gerekli işlemleri başlattığını da ifade eden Oğuz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Vicdani yönden bir adım atmak istesek de bazen yasalar izin vermiyor. Bu gencimizin avukatı ve ailesi bizimle görüştü. Buy gencimizin bir suçu yok. Bazen kaderinizle doğarsınız. Seçme ve tercih hakkınız olmuyor. Koşulları da değiştiremiyorsunuz. Bu gencimizin aile kaynaklı bir mağduriyeti var. Fakat bize gelen bilgilere göre bir karar veremeyiz. Biz hukuk görüşüne göre hareket etmek zorundayız. Biz taş kalpli değiliz. Bu gencimizi devlet olarak sahiplendik.”