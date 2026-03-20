İngiltere’nin Bakan Yardımcısı Doughty, Kıbrıs’ın güneyinde temaslarda bulundu

Fileleftheros gazetesi, İngiltere AB İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Stephen Doughty’nin Kıbrıs’ın güneyinde temaslarda bulunduğunu ve Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yla görüştüğünü yazdı.

Habere göre Doughty, Kombos’la görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti ile İngiltere arasında tarihe dayanan güçlü bir dostluk ilişkisi bulunduğunu vurguladı.

Kombos’la bölgedeki gelişmeler ve güvenlik konularını ele aldıklarını ifade eden Doughty, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın önemini ve iki ülke arasında artan iş birliği konularını da ele aldıklarını belirtti.

Gazete, Doughty’nin Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’yla da görüştüğünü ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “güvenli ülke varsayılacağı taahhüdünü verdiğini” yazdı.

Habere göre Dimitriu görüşme sonrasındaki açıklamasında, Doughty’nin ziyaretinin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin güvenli bir ülke olduğu mesajının verilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtirken Doughty’nin ayrıca, Kıbrıs sorununda ülkesinin yapıcı bir tutum sergileyeceğini de kendisine dile getirdiğini iddia etti.

Doughty ise açıklamasında, İngiltere ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki dostluk ilişkisini bir kez daha vurguladı.

İki ülkenin birçok ortak hedef üzerinde birlikte çalıştıklarını da dile getiren Doughty, Baf Havaalanı’na geldiği uçağın Kıbrıs’ın güneyinde tatil yapmaya gelen birçok turistle dolu olduğunu, bunun güzel bir şey olduğunu da sözlerine ekledi.

Gazete, Doughty’nin dün AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’yla da bir araya geldiğini, ağırlıklı olarak Kıbrıs sorununun konuşulduğunu yazdı.

Habere göre Stefanu görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Doughty’le ağırlıklı olarak Kıbrıs sorununu ele aldıklarını ve AKEL’in bu konudaki tezlerini Doughty’ye ilettiklerini vurguladı.