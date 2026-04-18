İncirli: Tarafsızlık prensibine bağlı diyalog ve iş birliği artırılmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde, Avrupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komisyonu Başkanı Ilhan Kyuchyuk ile görüştü. Görüşmede, İncirli’ye Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti.

Gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs sorunu başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Avrupa Birliği ile ilişkiler ve hukukun üstünlüğü temelinde demokratik standartların güçlendirilmesi konuları ele alındı. CTP Genel Başkanı İncirli, Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Parlamentosu ile daha güçlü bağlar kurmasının önemine vurgu yaparak, tarafsızlık prensibine bağlı diyalog ve iş birliğinin artırılmasının gerekliliğini ifade etti.

Kyuchyuk ise Avrupa Parlamentosu nezdinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokratik değerler çerçevesinde iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Görüşmede ayrıca, Kıbrıs’ta kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün, uluslararası hukuk ve Avrupa değerleri temelinde mümkün olabileceği yönünde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. CTP, bu doğrultuda uluslararası temaslarını sürdürmeye ve Kıbrıs Türk toplumunun hak ve çıkarlarını savunmaya kararlılıkla devam edecek.