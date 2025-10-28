“İlaca erişemeyen her hasta Sağlık Bakanı’na başvursun”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’in Meclis’te yaptığı “ülkede ilaç eksikliği yoktur” açıklamasına yanıt vererek halka açık çağrıda bulundu.

Prof. Dr. Dalkan; tansiyon, kanser, psikiyatri ve birçok kronik hastalıkta kullanılan ilaçlara erişimde ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, bu durumun tüm halk tarafından bilindiğini vurguladı.

Açıklamasında, “Artık açık çağrımızdır: İlaca erişemeyen, reçetesi olmasına rağmen ilacını bulamayan her hasta, doğrudan Sağlık Bakanı’na başvurarak ilacını talep etsin.” ifadelerini kullanan Dalkan, bakanlığın her hastanın ilacına kolayca ulaşmasını sağlamasının anayasal bir görev olduğunu hatırlattı.

Dalkan, “Sağlık anayasal bir haktır ve ertelenemez.” dedi.