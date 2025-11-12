İki toplumlu projelerle ilgili bilgilendirme yapıldı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve İyi Niyet Misyonu, iki toplumlu projeler ve iş birliği konulu basın toplantısı düzenledi.

Etkinlik kapsamında özellikle UNDP tarafından sürdürülen projeler hakkında bilgi verildi. Bu projelerden biri olan Kanlıdere Rehabilitasyonu ile Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi’nin ilk aşamasının, Ledra Palas kapısı ile İngiliz Yüksek Komiserliği arasında yapılması ve Ocak 2026 sonunda tamamlanması öngörülüyor. Projenin ilk ayağı için 14 Kasım Cuma günü, yerinde inceleme ziyareti yapılacak.

İkinci aşamaya mevsimsel koşullar ve dere yatağında yaşayan kaplumbağaların rahatsız edilmemesi için, Nisan 2026’da başlanarak, 2027 yılında bitirilmesi planlanıyor.

Uzun zamandır duraklama aşamasında olan bir diğer proje olan Atık Su Arıtma Tesisi projesinde ise boru döşenmeye başlandığı bilgisi aktarıldı.

Ara bölgedeki Ledra Palas Otel’de gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique’nin yaptığı etkinlikte, UNDP Kıbrıs Ofis Direktörü Cihangir Haydarov, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu Koordinatörü Sergiy Illarionov ile UNFICYP Sivil İşler Başkanı Abimbola Olubukunola Aina konuşma yaptı.

Daha sonra soru cevap bölümüne geçilen etkinlikte konuşmacılar, yürütülen projeler hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Siddique

UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique basın toplantısının açılış konuşmasını yaparak, bu toplantının ana konusunun, BM’nin iki toplumlu iş birliği için devam eden desteği olduğunu belirtti.

Her iki toplumlu projenin, "daha sağlam ve birleşik bir adaya doğru bir adım" olduğunu söyleyen Siddique, BM’nin adadaki işinin bir takım çalışması olduğunu vurguladı. Siddique, "tüm bu çalışmaların tamamen gelecek odaklı olmadığını, Kıbrıslıların şu anda birlikte nasıl yaşadığı ve çalıştığıyla da ilgili olduğunu" söyledi.

Gerçekleştirilen projelerin müzakere süreci duraklasa bile, iş birliğinin mümkün olduğunu gösterdiğini kaydeden Siddique, yapılan güven artırıcı çalışmaların gelecekte ulaşılacak bir çözümde anahtar olacağını belirtti.

Illarionov

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu Koordinatörü Sergiy Illarionov, Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu’nun görevinin, Teknik Komiteler odaklı olduğunu belirtti. Son iki yılda Kıbrıs sorunu çevresindeki hareketliliğin artmasının iyi haber olduğunu söyleyen Illarionov, BM Genel Sekreteri’nin konuya olan ilgisini hatırlattı.

Illarionov, atılan adımlardan bahsederek, İki Toplumlu Gençlik Komitesi, iklim değişikliği, mikroplastik ve hava kalitesi gibi çevresel sorunlar üzerinde ortak çalışılması, mezarlıkların temizlenmesi, karşılıklı sanat eseri değişikliği, sivil toplum için danışmanlık organı ve ara bölgeye güneş paneli inşa edilmesi gibi girişimlerin birçoğunda Teknik Komitelerin rolü olduğunu kaydetti.

Teknik Komiteler ve yapılan bazı çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi vererek yine bu komiteler tarafından uygulamaya konulan güven yaratıcı önlemlere değinen Illarionov, insanlar arasındaki etkileşimin, toplumlararası güveni arttırdığını vurguladı.

Haydarov

UNDP Kıbrıs Ofis Direktörü Cihangir Haydarov da konuşmasında, AB tarafından finanse edilen “Kültürel Miras Projesi”, “Yerel Altyapı Hizmetleri (LIF)” ve “Teknik Komitelere Destek Programı” projeleri hakkında bilgi verdi.

Projeler kapsamında yapılan ve devam eden işler konusunda geniş kapsamlı bilgilendirme yapan Haydarov, “Kültürel Miras Projesi” aracılığıyla 200 eserin restorasyonu ya da koruma çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Haydarov, “Yerel Altyapı Hizmetleri (LIF)” kapsamında ise, adanın tümünde çevreyi koruma amaçlı yedi büyük proje yapıldığını belirterek, bu projelerin; halk sağlığını güvence altına almak, yaşamsal su kaynaklarını korumak ve her iki toplum için daha sürdürülebilir bir çevre yaratılmak için gerçekleştirildiğini kaydetti.

Aynı proje kapsamında Lefkoşa Atık Su Arıtma Tesisine, 840 kW güneş enerji sistemi kurulduğuna işaret eden Haydarov, Koruçam Dayanışma Merkezi ve Kukla Sulak Alan Rehabilitasyon projelerine de değindi.

Haydarov, Kanlıdere Projesi’nin ilk ayağı için 14 Kasım Cuma günü yerinde inceleme ziyareti gerçekleştirileceğini söyledi.

Cihangir Haydarov, “Kültürel Miras Projesi”, “Yerel Altyapı Hizmetleri (LIF)” ve “Teknik Komitelere Destek Programı” projelerinin gerçek ortaklıkla neler başarılabileceğini ortaya koyduğunu ve AB, UNDP Kıbrıs Ofisi ile İyi Niyet Misyonu’nun, barış, sürdürülebilirlik ve ortak refaha yatırım yaptığını vurguladı.

Aina

UNFICYP Sivil İşler Başkanı Abimbola Olubukunola Aina ise, UNFICYP Sivil İşler bölümünün son on yılda Kıbrıslı Türk ve Rumlar arasında iş birliği, anlayış ve güvenin geliştirilmesinde ön safhada yer aldığını kaydetti.

BM Çevre ve Barış Gençlik Şampiyonları girişimine değinen Aina, girişimin beş yıldır devam ettiğini ve 142 genç liderle, 800 katılımcıya ev sahipliği yaptığını belirtti. Aina, programa katılan gençlerin daha sonrasında Yerel Gençlik Konferansı (LCOY) aracılığıyla üç farklı çevre konferansı organize ettiğini söyledi.

Aina, mevcut yirmi sekiz genç liderin, British Council ve yerel sivil toplum aracılığıyla ada genelinde barış ve sürdürülebilirlik konularında projeler yapacaklarını vurguladı.

Sivil İşler bölümünün, iş dünyasından binin üzerinde insanı da bir araya getirdiğini belirten Aina, bunun en güzel örneğinin Fashion Heritage Network Cyprus (FHNC) olduğunu kaydetti.

Sorular

Etkinliğe katılan basın mensupları, konuşmacılara, Atık Su Arıtma Tesisi ile Kanlıdere Projesi ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın seçilmesinin ardından beklentilerle ilgili sorular yöneltti.

Projeler hakkındaki sorulara yanıt veren, UNDP Proje Yöneticisi Alexandre Prieto, Atık Su Arıtma Tesisi projesinde nihayet ilerleme yaşandığını ve boru döşenmeye başlandığını belirtti. Döşenen boruların şimdilik Güney Kıbrıs yönüne olduğunu söyleyen Prietto, daha sonra “T borusu” ile Kuzeye de bağlanacağını kaydetti.

Kanlıdere Projesi’nin iki aşamada tamamlanacağını belirten Prieto, ilk aşamanın Ledra Palas kapısı ile İngiliz Yüksek Komiserliği arasında yapılarak Ocak 2026 sonunda bitirilmesinin beklendiğini söyledi. Prieto, ikinci aşamaya Nisan 2026’da başlanması ve 2027’de bitirilmesinin öngörüldüğünü söyleyerek, sürecin uzunluğunun, mevsimsel koşullar ve dere yatağında yaşayan kaplumbağaların rahatsız edilmemesi sebebiyle olduğunu belirtti.

UNDP Kıbrıs Ofis Direktörü Cihangir Haydarov, proje kapsamında yeni bir geçiş kapısı eklenmeyeceğini, mevcut geçiş kapısının kullanılacağını vurguladı.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu Koordinatörü Sergiy Illarionov ise, Kıbrıs sorunundaki politik durumun sürekli değişkenlik gösterdiğini belirterek, “Kıbrıs Türk toplumunun yeni lideriyle çalışmayı heyecanla bekliyoruz. Müzakerelerin devamı için yapılan çalışmalara desteğimiz sürecek.” şeklinde konuştu.