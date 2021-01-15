“İki asgari ücretle bile geçinmek mümkün değil”

Devrim DEMİR

Yaklaşık 1 yıldır Asgari ücret yerinde sayarken, hayat pahalılığı karşısında çalışanın gücü kalmadı.

2020 yılı Şubat ayında yapılan 200 TL’lik artış sonrasında 3 bin 323,40 TL net, 3 bin 820 TL brüt olan asgari ücretin arttırılması için halen adım atılmıyor.

İşçi sendikalarına göre, "dövizin artması ve hayat pahalılığı karşısında Asgari Ücret yüzde 35 eridi".

YENİDÜZEN’e konuşan Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, yaşanan son gelişmelere dikkat çekerek, “İki ay önce hükümet kurdular, yeniden seçim konuşulmaya başlandı. Halkın oy verecek takati kaldı mı? dedi.

Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit, Asgari Ücret'in en son Şubat ayında belirlendiğini, iki asgari ücretli bir ailenin bile geçinecek durumu kalmadığını ifade etti.

İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur ise, “İşveren, devlet ve işçi ne yapabilir düşünülsün. Devlet kredi vermiyor, yardım yapmıyor, kepenk indirmeler başladı. Sempatik görünmek yerine, işçi nasıl rahatlatılır konuşulmalı” dedi.

Asgari ücret döviz karşısında eridi…

Yılda iki kez toplanması ve iki kez artış yapması gereken Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda, işçi temsilcilerinin yaptığı çağrılar karşılık bulmadı.

2020 yılında bir kez toplanan asgari ücrete sadece 1 kez artış yapıldı.

Şubat ayında net 3 bin 233 TL olan asgari ücret, TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesiyle birlikte eridi gitti.

1 Şubat 2020’de 422 Stg, 1 Ocak 2021’de 337 Stg!

1 Şubat’ta 2020 422 Sterlin’e denk gelen asgari ücret; 1 Mart’ta 412 Sterlin, 1 Nisan’da 408 Sterlin, 1 Mayıs’ta 380 Sterlin, 1 Haziran ile 1 Temmuz’da 394 Sterlin, 1 Ağustos’ta 368 Sterlin, 1 Eylül’de 339 Sterlin, 1 Ekim’de 332 Sterlin, 1 Kasım, 1 Aralık ve 1 Ocak ’da ise 337 Sterline denk geldi.

Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit:

“Asgari ücretli karın tokluğuna çalışıyor”

Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, asgari ücretin en son geçen yıl Şubat ayında belirlendiğine işaret etti, emekçinin eline geçen 3 bin 233 TL’nin de döviz karşısında eridiğinin altını çizdi.

Artış sonrası ülkede pandemi yaşandığını, çalışanların işsizlik ödeneğinin düşürülerek kısmi ödeme ile karın tokluğuna çalıştırıldığını ifade eden Naşit, Asgari ücretin bu şartlarda bir an önce bekletilmeden arttırılması gerektiğini ifade etti.

“Yeni bakandan bir adım yok”

Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın bu konu ile ilgili her hangi bir adım atmadığına da işaret eden Naşit, “Çalışan hakları iyice yok oldu. Bu ay sonuna kadar en geç asgari ücret açıklanmalı. Aynı evde çalışan iki asgari ücretli geçinemeyecek durumda. Bu ay sonu itibarı ile devlette üst kademeler, bakan ve milletvekilleri hayat pahalılığı nedeniyle yaklaşık bin 500 TL’lik net artış alacak. Bunlar göz önünde bulundurulmalı.”

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

“Asgari ücretlinin takati kalmadı”

Asgari ücretin en son geride bıraktığımız sene Şubat ayında 3 bin 820 TL olarak belirlendiğini hatırlatan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaklaşık 1 yıldır bir daha belirlenemediğini altını çizdi.

Federasyon olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce çağrı yaptıklarını anımsatan Serdaroğlu araya seçim yasakları ileri sürülerek artışla ilgili bir daha konuşma yapılmadığını söyledi.

“Asgari ücretli açlık sınırı altında”

Eski Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu döneminde komisyonun toplandığını ancak bakanlıkların yer değişmesi ile toplantının askıda kaldığını kaydeden Serdaroğlu, dördüncü eylemi yaptıklarını belirtti.

İşveren temsilcilerinin istifa ettiği yönünde de bir iddia olduğunu öne süren Serdaroğlu, “Bu iddialar ile sadece zaman kazanılıyor. Asgari ücretlinin takati kalmadı. Bakan bu dönemi dikkate almalı” dedi.

“Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek”

Kasım ayı sonuna kadar Asgari ücretin Sterlin karşısında yüzde 43.25 değer kaybettiğini ifade eden Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, piyasadaki pahalılığa da dikkati çekti.

Açlık sınırının altında olan Asgari ücretli 4 kişilik bir ailenin sadece gıdaya 3 bin 810 TL harcadığını, elektrik, sağlık, eğitimin bunun dışında kaldığını belirtti.

Yaşanan bu süreçte temel gıda ürünlerine bir çare bulunması gerektiğinin de altınız çizen Serdaroğlu,” Fiyatlarda ciddi bir artış ve pahalılık hala devam ediyor” dedi.

Fiyatların düşürülmesi ile ilgili söylemlerin ‘lafta’ olduğunu da kaydeden Serdaroğlu, “Hayat pahalılığı yüzde 10.65 böyle noktada dünya ülkeleri örnek alınmalı fedakârlığı devlet yöneticileri yapmalı.

Böyle bir dönemde hayat pahalılığını bakan ve vekillerin alması doğru değildir. Kamu çalışanı ve özel sektör çalışanını birbirine soktular. Masanın bir an önce toplanmasını bekliyoruz, seçim derdine düşen hükümet halkın durumunu sordu mu seçime neyle gitmeyi düşünüyorlar. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz.”

İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur:

“İnsanlar geçinemiyor, devletin de parası yok”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, asgari ücretin Şubat ayında tam olarak belirlenmediğini, tahammül hatası olduğu için İşverenler Sendikasının mahkemeye başvurarak ‘ara emri’ aldığını pandemi nedeniyle dosyayı geri çektiklerini belirtti.

Asgari ücretlinin geçinemediğini ancak devletin de parası olmadığını ifade eden Sungur, “İşverenin de cebinde para yok” dedi.

“Piyasa ucuzlattırılmalı”

Sungur, döviz yükselince tüccarın rakamları yükselttiğini dövizin düşmesine rağmen tüccarın rakam düşürmediğini ifade etti. Fonlar konusunda ciddi bir çalışma yapılarak fiyatların düşürülebileceğini kaydeden Sungur, asgari ücretin en fazla 100 TL artış olabileceğine değinerek,” İnsanın yaşaması için et, süt, peynir gibi gıda ürünlerinin fiyatlarının denetlenmesi gerekiyor. İşveren, devlet ve işçi ne yapabilir düşünülsün. Devlet kredi vermiyor, yardım yapmıyor, kepenk indirmeler başladı. Sempatik görünmek yerine, işçi nasıl rahatlatılır konuşulmalı” dedi.

Bakanlık ‘Pazartesi’ açıklama yapacak

Asgari ücretin belirlenmesi için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın Özel Kalem Müdürü Özgü Bayraktar, YENİDÜZEN’e çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bayraktar, Bakan Çağman’ın 15 Ocak tarihine kadar komisyonla bir toplantı yapma planı olduğunu ancak bakanlıkta yaşanan covid sebebiyle çalışma tarihinin bakan tarafından 18 Ocak Pazartesi günü açıklanacağını söyledi.

Bayraktar, gerekli çalışmanın yapıldığını ifade ederek Pazartesi günü bir tarih açıklamasının yapılacağını kaydetti.