İhtiyat Sandığı Dairesi iştirakçi hesaplarına uygulanacak faiz oranları Resmi Gazete’de

Bakanlar Kurulu’nun, İhtiyat Sandığı Dairesi iştirakçi hesaplarına uygulanacak faiz oranlarına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre, Bakanlar Kurulu, değiştirilmiş şekliyle 34/1993 sayılı İhtiyat Sandığı Yasası’nın 12’nci maddesinin (4)’üncü fıkrasının (B) bendi uyarınca, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren iştirak sahiplerinin hesaplarına uygulanacak olan yıllık faiz oranının yüzde 37’ye düşürülmesini, cari faiz oranının yüzde 30 olarak devam etmesini ve avans cari faiz oranının da yüzde 5 olarak sabit tutulmasını onayladı.