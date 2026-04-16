Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

İhtiyat Sandığı Dairesi iştirakçi hesaplarına uygulanacak faiz oranları Resmi Gazete’de

Bakanlar Kurulu’nun, İhtiyat Sandığı Dairesi iştirakçi hesaplarına uygulanacak faiz oranlarına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

A+A-

Buna göre, Bakanlar Kurulu, değiştirilmiş şekliyle 34/1993 sayılı İhtiyat Sandığı Yasası’nın 12’nci maddesinin (4)’üncü fıkrasının (B) bendi uyarınca, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren iştirak sahiplerinin hesaplarına uygulanacak olan yıllık faiz oranının yüzde 37’ye düşürülmesini, cari faiz oranının yüzde 30 olarak devam etmesini ve avans cari faiz oranının da yüzde 5 olarak sabit tutulmasını onayladı.

Bu haber toplam 115 defa okunmuştur