İFF 21. Köprüde Buluşmalar Ödülleri dağıtıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen, Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar, 21. yılında Türkiye’den sinemacılarla 31 farklı ülkeden uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirdi. Pera Müzesi’nde yapılan ödül töreninde Film Geliştirme Platformu, Work in Progress Platformu ve Kısa Film Atölyesi’nde seçilen projelere ödülleri takdim edildi.



Film Geliştirme Platformu ödülleri

Geliştirme aşamasındaki dokuz uzun metraj kurmaca ve belgesel projeyi desteklemeyi amaçlayan Film Geliştirme Platformu seçkisini İsviçre’den Locarno FF Endüstri Yöneticisi Daria Voumard, Fransa'dan ARTE Cinema Seçici Kurul Üyesi Gilles Duval ve yönetmen Tarık Aktaş değerlendirdi.

Köprüde Buluşmalar Ödülü - 300.000 TL

Tüccar (Yönetmen: Arin İnan Arslan / Yapımcı: Arin İnan Arslan / Ortak Yapımcı: Nesra Gürbüz)

Mattepost Post Prodüksiyon Ödülü

Tüccar (Yönetmen: Arin İnan Arslan / Yapımcı: Arin İnan Arslan / Ortak Yapımcı: Nesra Gürbüz)

Melodika Ses Ödülü: Ağır Ağır Giden Eller(Yön: Dilşad Aladağ / Yapımcı: İpek Erden / Ortak Yapımcı: Burak Çevik)

Filmarka Ekipman Ödülü:Apollo Adası(Yön: Barış Sarhan/Yapımcı:Umut Eğitimci,Barış Sarhan,Tolga Topçu

Work in Progress Platformu ödülleri

Çekimleri büyük oranda tamamlanmış veya post prodüksiyon aşamasındaki on uzun metraj filmin yer aldığı Work in Progress Platformu seçkisini jüride yer alan Almanya’dan Picture Tree International’ın Festival ve Film Alımları Sorumlusu Stella Wejchert, ABD’den Sundance Film Festivali Programcısı Sudeep Sharma ve Türkiye’den yönetmen Tolga Karaçelik değerlendirildi.

Büyük Ödül “Hakkari’nin Diğer Mevsimleri” yapımı ile yönetmen Evrim Kaya’ya gitti

Anadolu Efes Ödülü - 300.000 TL

Hakkari’nin Diğer Mevsimleri (Yönetmen: Evrim Kaya / Yapımcılar: Evrim Kaya, Sevim Sancaktar)

Netflix Film Destek Ödülü - 300.000 TL: Stratum (Yönetmen: Daniel Kötter, Marko Grba Singh / Yapımcı: Jelena Angelovski / Ortak Yapımcılar: Burak Çevik, Eroll Bilibani, Veton Nurkollari)

Postgarden Renk Ödülü :Aynı Narın Taneleri (Yönetmen: Şeyla Korkut / Yapımcı: Ines Asatryan)

Fata Morgana Fragman Ödülü: Dans Eden Melekler (Yönetmen: Ferit Kılıç / Yapımcılar: Diloy Gülün, Sena Tonguç, Beste Yamalıoğlu / Ortak Yapımcı: Suat Sağlam)

Kısa Film Atölyesi ödülleri

Proje aşamasındaki dört kısa filmin destekleneceği Kısa Film Atölyesi projelerini Almanya’dan Berlin FF Kısa Film Bölümü Yöneticisi Anna Henckel-Donnersmarck, Türkiye’den oyuncu ve yapımcı Bige Önal ve Fransa’dan European Short Pitch Program Direktörü Julie Marnay değerlendirdi.

CUPRA Kısa Film Ödülü-200.000 TL: Benden Önce Annem (Yön: Aslı Ekici / Yapımcı: Yağmur Dolkun)

Lumix Pro Destek Ödülü: Anne, Babam Bana Kızacak Mı?(Yön: Selin Aktaş Eyüboğlu/Yapımcılar: Esin Özalp Öztürk, Rıfat Erkek, Emre Pekçakır, Onur Hakkı Eyüboğlu/Ortak Yapımcı: Selin Aktaş Eyüboğlu)

Road to Clermont Katılım Ödülü: Benden Önce Annem (Yön: Aslı Ekici / Yapımcı: Yağmur Dolkun)

Square Eyes Danışmanlık Ödülü: Orlando (Yönetmen: Halime Usta / Yapımcı: Vildan Erşen)

Özel Ödüller

Bu yıl verilen Özel Ödüller’in kazananları da değerlendirme sonucunda belirlendi.

Türker İnanoğlu İlk Film Teşvik Ödülü - 500.000 TL

İşte Bu Kıyamet (Yönetmen: Balahan Gürel / Yapımcılar: Aysun Karaman, Okan Üzey / Ortak Yapımcılar: Çağdaş Malay, Solal Coutard)

Sektöre Giriş: Genç Yapımcı Mentorluk Programı Ödülü: Sığla Ünal

International Screen Institute Ödülü :Leviathan (Yönetmen: Onur Sefer / Yapımcı: Sinem Kanat)

Midpoint Danışmanlık Ödülü: Leviathan (Yönetmen: Onur Sefer / Yapımcı: Sinem Kanat)