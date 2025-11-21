İçişleri Bakanlığı: “İskele’de ilk kez ortak yol denetimi yapıldı”

İçişleri Bakanlığı, İskele bölgesinde ilk kez Trafik Polisi, Muhacerat Polisi, Kaymakamlık personeli ve Göç İdaresi ekiplerinin ortak katılımıyla yollarda geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kaçak yaşam ve suçla mücadelede kararlı adımlar atılmaya devam edildiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı, kayıt dışı yaşam ve yasa dışı çalışma ile mücadele kapsamında ülke genelinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Özellikle İskele bölgesinde ilk kez Trafik Polisi, Muhacerat Polisi, Kaymakamlık personeli ve Göç İdaresi ekiplerinin ortak katılımıyla yollarda geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde araçlar tek tek durdurularak kimlik ve muhaceret sorgulaması yapıldı.

Bakanlık, halkın güvenliğini sağlamak, yasa dışı ikamet ve çalışma düzenini ortadan kaldırmak, trafik güvenliğini artırmak amacıyla başlatılan uygulamanın Girne, Güzelyurt ve Lefke başta olmak üzere ada genelinde sürdüğü kaydetti.

Ülkede yasal düzenin korunması ve kamu güvenliği adına denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, “Kim olursa olsun yasa dışı çalışma veya ikamet durumuna kesinlikle tolerans gösterilmeyecek” denildi.