“Hükümetin ülkemize zarardan başka vereceği hiçbir şeyi yoktur”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin iş bilmezlik, liyakatsiz atamalar ve halk düşmanı politikalar yürüttüğünü söyledi. Bengihan, son yapılan zamların ülke ekonomisini daha da çökerttiğini belirterek hükümete istifa çağrısı yaptı.

Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin tüp gaza 55 TL, akaryakıta ise 3,5 TL zam yaparak seçim sonrası yeni bir zam furyası başlattığını söyledi. Bu artışların üretim maliyetlerini doğrudan yükselttiğini vurgulayan Bengihan, “Zaten zor durumda olan tarımsal üretim, hayvancılık, turizm ve taşımacılık sektörleri bu zamlarla büyük bir darbe aldı” dedi.

Hükümetin popülist harcamalarla ülke ekonomisini çökerttiğini vurgulayan Bengihan, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yüzlerce yandaş istihdam edilerek devletin borç yükü tarihte görülmemiş bir seviyeye çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

“Devletin borç yükünü artıranlar, seçim sonrası faturayı yine çalışanlara, üreticilere, emeklilere ve dar gelirlilere kesmiştir. Halkın refahını yükseltmesi gerekenler, insanların yaşamını çekilmez hale getirmiştir” diyen Bengihan, gençlerin ülkeyi terk ettiğine, çalışan ve emeklilerin ise günden güne yoksullaştığına dikkat çekti.

Hükümete istifa çağrısını da yineyelen Güven Bengihan,“UBP-DP-YDP Hükümetinin ülkemize ve halkımıza zarardan başka verecek hiçbir şeyi yoktur. Derhal istifa edip halkın önünü açmaları en doğru adım olacaktır” şeklinde görüş bildirdi.