Hükümetin 'seçim yatırımları' Başbakanlık önünde protesto edilecek

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, halkın zor günlerden geçtiğini, gençlerin ülkeden göç ederken halkın geçim ve gelecek derdine düştüğünü söyledi.

Gökçebel, çevrenin ve kaynakların peşkeş çekildiğini, ülkenin kumar, mafya, uyuşturucu ve kaçakçılıkla cehennem haline getirildiğini ifade etti. Sağlık, trafik, eğitim ve her alanın döküldüğünü kaydeden Gökçebel, halkın geri kalmış ülkelerdeki ihmallerin benzer koşulları altında yaşadığını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Gökçebel, ülkeyi yönetenlerin mafyatik her yönteme başvurarak yandaşlarına rüşvet ve torpil dağıtmaya devam ettiğini, kurulan “Hırsızlık düzeni”nin başındaki UBP-DP-YDP hükümetinin ülke kaynaklarını kendi malıymış gibi dağıttığını vurguladı. Gökçebel, Hükümet ve destekçisi AKP çevrelerinin, TC Kıbrıs İşleri Sorumlusu ile birlikte seçimlere müdahale etmek için yoğun çaba harcadığını ifade etti.

“Seçim yandaşlarına arsa, makam, iş arazi ve kaynak aktarılıyor”

Gençlerin hayatlarını çalan bu “hırsızların”, ülkede ilaç yokken, borçlanarak maaş öderken, okullar açılacak durumda değilken, seçim için yandaşlarına arsa, makam, iş, arazi ve kaynak aktarmaya devam ettiğini ifade eden Gökçebel, yaklaşık 60 bin öğrencinin gittiği okulların döküldüğünü, deprem riski, taşımacılık ve diğer alanlarda çocukların güvenlik sorunu yaşadığını belirtti.

Niteliksiz ithal eğitimle harcanan çocukların eğitim yatırımlarına kasıtlı ve bilinçli öğretmen atamaları yapılmadığını, geçici istihdamlarla eğitim sisteminin seçim yatırımına kurban edildiğini belirten

“Bu geleceğimizi çalmaktır”

Gökçebel, gençlerin geleceğini çalan hırsızların adaletsiz ve partizanca öğretmen atamalarını kasıtlı yapmadığını, arsa dağıtmaya ve vatandaşlık vermeye devam ettiğini kaydetti. Tüm bu yapılanların seçim yasağı bahanesinin sadece belli amaçlar için kullanıldığını ispatladığını vurgulayan Gökçebel,

“Bu geleceğimizi çalmaktır! Bu bir suç, ahlaksızlıktır! Bu suçu Ünal Üstel ve UBP-DP-YDP hükümeti işlemekten çekinmemektedir. Bu bir suç duyurusudur! Bunun karşısında sessiz kalmamaya devam edeceğiz” dedi. Gökçebel, 26 Ağustos 2025, Salı günü saat 11:00’de Başbakanlık önünde olacaklarını ve hesap soracaklarını açıkladı.