“Hükümetin borçlanmaları yasa dışıdır”

TAM PARTİ Genel Başkanı Serdar Denktaş, Kanal T’de Ahmet Kaptan’ın canlı yayın konuğu oldu. Kamu maliyesinin artık sürdürülebilir olmaktan çıktığını ve ciddi bir reform gerektirdiğini söyleyen Denktaş, hükûmetin kendi süresinden uzun borçlandığını belirterek, bunun yasa dışı olduğunu, sayıştayın acilen incelemesi gerektiğini söyledi.

Başta ekonomi olmak üzere ülkenin her alanındaki sistemsizliğe ve yönetimsizliğe dikkat çeken Denktaş, kamu maliyesinin her geçen gün kötüye gittiğini, durumun artık bugünün sorunu olmaktan çıkıp gelecekte çocukların cebine el atacak hale geldiğini söyledi. Denktaş, belediyelerin ya da bakanlıkların kendi görev süresinden uzun vadeli borçlanma yapacaksa bakanlar kurulundan, hükûmetin ise görev süresinden daha uzun borçlanma yapacaksa meclisten yetki alması gerektiğini hatırlatarak; “Hükûmet maaşları borçla, borcu yine borçla kapatmaya çalışıyor. Üstelik kendi görev süresinden daha uzun süreli borçlandığı için meclisten de yetki alması gerekiyor. Bunu yapmadıklarını ve bu borçlanmaların aslında yasa dışı olduğunu düşünüyorum. Sayıştay acilen incelemeli.” Dedi. Mevcut hükûmetin almış olduğu borçların yükünü, kendisinden sonra gelecek hükûmete yıkmak gibi bir derdi olduğunu belirten Denktaş, bu sorumsuzluğun bedelini aslında yine vatandaşın ödeyeceğine dikkat çekti.

“Kamu maliyesi reformu acildir”

Hayatı ucuzlatmanın atılabilecek en acil ve en verimli adım olduğunu belirten Denktaş, fonların geri çekilmesinin gelir kaybı yaratacağı düşüncesinin yanlış olduğunu, aksine bunun ciddi bir gelir artırıcı önlem olduğunu belirtti. Denktaş, “Önümüzde zaten hazırlanmış bir kamu maliyesi reformu yasa tasarısı var. Bunu hayata geçirmeliyiz. Tabi bu, reformu yapabileceğine dair güven kazanmış siyasilerle olur. Mevcut hükûmetin zihniyetiyle olmaz.” diye konuşarak; sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve halkın bu güveni aradığını ve orta noktada buluşabilmenin yine güven sayesinde olabileceğini ifade etti. Çözümü oldukça basit olan konuların bugünkü yaklaşımlar ve bürokratik engeller nedeniyle çözülemez bir hale geldiğini belirten Denktaş, sistemsizliğin her alana yayıldığını söyledi.

“Yasaklı listesi uygulaması sonlandırılmalı”

Birkaç gün önce akademisyen Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun Türkiye’ye alınmaması ile yeniden gündeme gelen yasaklılar listesi konusuna değinen Denktaş, hiçbir Kıbrıslı Türk’ün Türkiye için tehdit oluşturmayacağını ve hiçbir Kıbrıslı Türk’ün Türkiye halkıyla bir sorunu olamayacağının altını çizdi. Denktaş, “Bu uygulama vatandaşımızın Türkiye ile ilişkileri açısından hiçbir fayda sağlamaz. Fikir ayrılıklarımız var diye bu yasakların olması çok yanlıştır. Bu uygulamanın bir an önce kaldırılmasını ümit ederiz.” dedi