“Hükümet mahkemede sürekli kaybediyor, dava masraflarını halka ödetiyor”

YENİDÜZEN

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin sürekli Anayasa’ya aykırı yasalar geçirdiğini ve açılan davaları kaybettiğini, dava masraflarını ise halka ödettiğini söyledi.

Son olarak Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın Anayasa’ya aykırı bir yasa daha geçirdiğini ve mahkemede kaybettiğini, bu kapsamda 250 bin TL mahkeme masrafı ödediğini belirten Barçın, “Özdemir Bey bu parayı cebinden mi ödedi? Hayır, bu halkın vergileriyle ödedi” dedi.

Barçın, UBP – YDP – DP Hükümeti tarafından geçirilen yasaların genellikle Anayasa’ya aykırı olduğunu, bu kapsamda yasaların mahkemeye taşındığını yineleyerek, “Anayasa’ya aykırı olduğunu bile bile bunu yapıyorlar. ‘Gidin mahkemede çözün’ diyorlar. Peki o davalar kaybedildiğinde ne oluyor? Halk bunu vergileriyle ödüyor” şeklinde konuştu.

Barçın, “Sizin keyfi uygulamanızla halk ekonomik anlamda grak grak ederken hakkınız yoktur gidip de mahkemede çözersiniz demeye. Mahkemeleri sürekli kaybediyor, halkın cebinden ödüyorsunuz” ifadelerini kullandı.