“Siyah bayrak protestolarına” Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) de katıldı.

DEV-İŞ, yaptığı açıklamada hayat pahalılığının her geçen gün daha da ağırlaştığını, maaşların eridiğini, rüşvet ve sahte diploma skandallarıyla birlikte kamuya olan güvenin yerle bir edildiğini vurguladı.

Açıklamada, ekonomik gelir adaletsizliğinin derinleştiği, bunun bedelinin ise yine halka ödettirildiği ifade edildi.

UBP–YDP–DP hükümetinin krizi yönetmek yerine görmezden gelmeyi seçtiği belirtilen açıklamada, hükümetin hesap vermediği ve sorumluluk almadığı belirtildi.

“Bu düzen sürdürülemez” denilen açıklamada, adalet, şeffaflık ve insanca bir yaşam talebinin altı çizilerek, “Hükümet istifa edene kadar direnişimiz büyüyerek devam edecektir” ifadelerine yer verildi.