“Hükümet hiçbir zaman vatandaşın alım gücünü düşürme noktasında olmadı (!)”

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, hükümetin hiçbir zaman vatandaşın alım gücünü düşürme noktasında olmadığını iddia etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuş BRT'de katıldığı Manşet+ programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hayat pahalılığı ile ilgili yasal düzenlemeye de değinen Tarım Bakanı Çavuş, “Haziran ayına kadar yüzde 12 hayat pahalılığı öngörümüz vardı. Sendikalarla farklı oranlar tartışılabilir. Ancak hükümet hiçbir zaman vatandaşın alım gücünü düşürme noktasında olmamıştır” dedi.

Hüseyin Çavuş, Orta Doğu'da devam eden savaşa işaret ederek “Bu coğrafyada yaşanan savaşların etkileri sadece bize değil, tüm ülkelere ve vatandaşlara yansımaktadır” iddiasında bulundu.