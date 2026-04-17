"Hükümet çalışanların birikimlerini eritmeye çalışıyor"

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, İhtiyat Sandığı’ndaki faiz oranının düşürülmesine tepki göstererek hükümeti çalışanların birikimlerine müdahale etmekle suçladı. Bıçaklı, “Hükümet çalışanların İhtiyat Sandığı’ndaki birikimlerini eritmeye çalışıyor” dedi.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı yazılı yaptığı açıklamada, yıllarca emek veren çalışanların birikimlerinin korunması gerektiğini vurguladı. Bıçaklı, “Yıllarca emek veren ve alın teri döken çalışanlara bunun karşılığında İhtiyat Sandığı’na yatırılan prim ve depozitler, İhtiyat Sandığı fonunda nemalandırılarak çalışanların birikimlerinin enflasyon karşısında korunması için gereken tedbirler alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Fonun geçmişte önemli bir bölümünün dövize çevrildiğini hatırlatan Bıçaklı, mevcut kaynaklara rağmen çalışanlara yeterli getirinin sağlanmadığını belirtti. Bıçaklı, “Buna karşın fondaki birikimlerin geçmişte neredeyse yüzde 50’si döviz yapılmış, ayrıca fonun bütçedeki artı değerleri ve fonun mal varlığı ortada dururken, hatta geçmiş yıllarda yapıldığı gibi bunlar dikkate alınarak çalışanlara fonun artı değerinden kar payı dağıtılması gerekirken çalışanların birikimlerine verilen yüzde 40 faizin yüzde 37’ye düşürülmesi kabul edilemez” dedi.

Hükümete çağrıda bulunan Bıçaklı, “Bu nedenle başta Çalışma Bakanlığı olmak üzere hükümet bu yanlışı bir an önce düzeltmeli ve çalışanların birikimleri üzerinden ellerini çekmelidirler” ifadelerine yer verdi.