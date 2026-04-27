“Hükümet bizimle iletişime geçmedi, hukuk devre dışı bırakılıyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Başkanı ve İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği Başkanı Olgu Tansuğ, Damla Dabis’in Kanal T’de hazırlayıp sunduğu programa telefonla bağlanarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Bizimle hiçbir iletişim kurulmadı”

Tansuğ, hükümetin ne sosyal medya düzenlemeleri ne de altyapı çalışmaları konusunda sektör temsilcileriyle temas kurmadığını belirterek, “Hükümet bizimle iletişime geçmedi. Bu süreçte bizimle hiçbir temas kurulmadı” dedi.

“Fiber altyapı egemenlik meselesidir”

Fiber optik altyapıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tansuğ, bir ülkenin iletişim altyapısının başka bir yapıya bağlanmasının ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı.

“Bir ülkenin altyapısını başka bir yere bağlamak, iletişim egemenliğinin zedelenmesi anlamına gelir” diyen Tansuğ, bu konunun teknik olduğu kadar siyasi bir mesele olduğunu ifade etti.

“Yargı bir şey diyor, Bakan başka bir şey”

Tansuğ, Erhan Arıklı’nın açıklamalarına da değinerek, yargı ile siyasi söylem arasında ciddi bir çelişki oluştuğunu söyledi.

“Mahkeme, bazı ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Ancak Sayın Bakan bunu ifade özgürlüğü değildir noktasına getiriyor ve mahkeme kararı olmasa bile müdahale edilmesi gerektiğini savunuyor” dedi.

“Bu, hukuku devre dışı bırakmaktır”

İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen bir konunun farklı ülke mekanizmaları üzerinden çözülmeye çalışılmasını eleştiren Tansuğ, bunun hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını belirtti.

“Herkesin kendi adalet anlayışıyla hareket etmesi, yargıyı ve hukuku reddetmekten başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

“Hukuk sistemleri karşı karşıya geliyor”

Mevcut durumda ciddi bir hukuki karmaşa yaşandığını vurgulayan Tansuğ, “Türkiye ile KKTC hukukunun karşı karşıya geldiği bir tablo oluşuyor. Bu zaten başından itibaren yanlış bir süreçtir” dedi.

“BTHK ile koordinasyon yok”

Tansuğ, normal şartlarda bu tür konuların Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile koordineli yürütülmesi gerektiğini belirterek, kurumlar arasında da iletişim eksikliği yaşandığını ifade etti.

“Sayın Arıklı’nın açıklamaları ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla değerlendiriliyor” diyen Tansuğ, sürecin sağlıklı yönetilmediğini söyledi.

“Hesap kapatma hukuki süreç gerektirir”

Tansuğ, sosyal medya platformlarında hesap kapatma veya içerik kaldırma işlemlerinin telif hakkı dışında hukuki süreç gerektirdiğini vurguladı.

“Bir hesabın kapatılması ya da bir içeriğin kaldırılması, mutlaka hukuki bir sürecin işletilmesini gerektirir” diyen Tansuğ, mevcut tartışmaların bu çerçevenin dışında yürütüldüğünü belirtti.