Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi toplandı

Meclisten verilen bilgiye göre, saat 09.30’da toplanan komite gündemindeki “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni ele alarak ikinci görüşmesini tamamladı.

Komite, ivediliği bulunmadığından yasa önerisinin üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantıya bıraktı.

Toplantıya davetli olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Kiralık Araç İşletmecileri Birliği’nden yetkililer katılarak görüşünü sundu.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, komite üyeleri, UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı. Komite toplantısında ayrıca UBP Milletvekili Hasan Taçoy da yer aldı.