Hristodulidis'e ELAM uyarısı

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in, aşırı sağcı ELAM ile olan diyaloğunun Avrupa Birliği nezdindeki imajına zarar verdiği belirtiliyor.

Politis gazetesinin haberine dayandırılan bilgilere göre, Avrupa Halk Partisi (EPP) lideri Manfred Weber, Hristodulidis'e net bir mesaj gönderdi.

Weber, ELAM'ın Hristodulidis'in "en yakın muhatabı" olduğu yönündeki algının devam etmesi durumunda, Cumhurbaşkanı'nın Avrupa merkez sağında kabul görmesinin imkansız hale geleceğini ifade etti.

Haberde, Hristodulidis'in Avrupa düzeyinde siyasi olarak izole edilme veya daha marjinal siyasi gruplara itilme riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulanıyor.

Kendisini "güvenilir bir Avrupalı lider" olarak sunmak isteyen bir Hristodulidis için bu durumun son derece olumsuz bir etki yaratacağı belirtiliyor.

Cyprus Mail’in haberine göre, Hristodulidis'in, gelecek ay yapılacak parlamento seçimlerinin ardından yasama sürecini kolaylaştırmak için yeni müttefikler aradığı bildiriliyor.

Mevcut hükümeti destekleyen koalisyon ortaklarının (Diko, Dipa ve Edek) 24 Mayıs seçimlerinde zayıf sonuçlar alması bekleniyor. Bu durum, Hristodulidis'in ELAM ile yakınlaşabileceği endişelerini artırıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, bugüne kadar Ursula von der Leyen ve Roberta Metsola gibi EPP bünyesindeki güçlü figürlerle olan bağlantıları sayesinde Avrupa'da nüfuz sahibi bir lider imajı çizmişti.

Ancak ELAM ile kurulan yakın diyalog, bu prestijli konumun sarsılmasına neden olabilir.