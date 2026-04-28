Hristodulidis: “Yeni çaba Temmuz’da başlamayacak, zaten başladı”

Kıbrıs sorunu için Birleşmiş Milletler öncülüğünde yeni bir girişimin mart ayından bu yana sürdüğü açıklandı. Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, sürecin Temmuz’da başlayacağı yönündeki değerlendirmeleri reddederek, “Yeni çaba temmuzda başlamayacak, aslında zaten başladı” dedi.

Lefkoşa’da konuşan Hristodulidis, sürecin Antonio Guterres ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki temasların ardından şekillendiğini belirtti. Hükümetin hem Birleşmiş Milletler hem de Avrupa Birliği düzeyinde paralel bir diplomasi yürüttüğünü ifade eden Hristodulidis, genişletilmiş bir konferansın toplanabilmesi için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

Hristodulidis, Kıbrıs Türk lideri Tufan Erhürman ile görüşme için tarihlerin önerildiğini ve 24 saat içinde resmi açıklama yapılmasının beklendiğini açıkladı.