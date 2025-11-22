Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin 2026 yılına yönelik hayat pahalılığı (HP) ödeneği ve gelir vergisi matrahları konusunda hazırlık yaptığı yönündeki iddiaları gündeme taşıyarak sert bir açıklama yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, UBP–DP–YDP hükümetinin, 2026 yılında sigorta ve devlet emeklileri ile asgari ücretliler ve kamu çalışanları için HP ödeneğini dondurmayı hedefleyen bir yasa çalışması yürüttüğü yönünde “çok ciddi duyumlar” aldıklarını belirtti. Aynı şekilde hükümetin gelir vergisi dilimlerinde artış yapmayarak, kamu ve özel sektör çalışanlarının, esnafın ve iş insanlarının iki kat daha fazla vergi yüküyle karşı karşıya bırakılmasının planlandığını ifade etti.

Barçın şu soruları hükümete yöneltti:

-“2026 yılında HP ödeneğini donduracak mısınız?”

-“Çalışanların ödediği vergileri artıracak mısınız?”

CTP Milletvekili, hükümetin bu iddialara gecikmeksizin net bir cevap vermesi gerektiğini söyledi.

Barçın, olası düzenlemelere karşı da net bir tavır ortaya koydu:

“Eğer bu yönde bir girişim yaparsanız, halkımızla birlikte halk düşmanı bu politikalarınızı uygulamaya sokmanıza asla izin vermeyeceğiz.”

Hükümeti “halkını düşman görmekle” suçlayan Barçın, erken seçim çağrısını yineledi:

“Bu hükümetin bir an önce gitmesi için erken seçim hemen şimdi”

Barçın, 24 Kasım Pazartesi günü Meclis’te yapacağı güncel konuşmada tüm bu iddiaları gündeme taşıyacağını ve gelişmelerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini duyurdu.