HP kararnamesi Anayasa Mahkemesi’nde

UBP-YDP-DP Hükümetinin Yasa Gücünde Kararname ile hayat pahalılığını dondurmaya yönelik girişimine karşı sokakta mücadele eden sendikalar, hukuksal yönden mücadeleyi de sürdürüyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve sendikaların ortak hareket ederek UBP-DP-YDP Hükümeti'nin hayat pahalılığı konusunda çıkardığı Yasa Gücünde Kararname'yi Anayasa Mahkemesi'ne taşımasının ardından dava bugün görülüyor.

CTP ve sendikalar söz konusu Yasa Gücünde Kararname için Anayasa Mahkemesi tarafından ara emri kararı alınmasını talep ediyor.