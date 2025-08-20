Honda Kavşağı ile İskele kazası arası anayol güzergâhında yol çalışması yapılacak

Karayolları Dairesi, bugün ikinci bir duyuruya kadar sürmesi planlanan, Honda Kavşağı ile İskele kazası arası anayol güzergâhında yol bakım, onarım ve yama faaliyetleri yapımına başlayacak.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.