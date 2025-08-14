Hisarköy-Kozanköy arasında çıkan yangın korkuttu

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, 13 Ağustos 2025 günü saat 15.30 sularında Hisarköy ile Kozanköy arasında küçük çaplı yangın meydana geldiğini açıkladı. Yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, İtfaiye ve Orman Dairesi Müdürlüğü ekiplerinin birlikte müdahale ettiği belirtildi.

Yangının 18.00 sularında söndürüldüğünü bildiren açıklamada, olaya 5 itfaiye, 5 yangına müdahale aracı, 4 genel maksat aracı, 1 komuta kontrol aracı ve 1 su tankeri olmak üzere toplam 16 araç ile 35 personelin katıldığı kaydedildi.