Başbakan Üstel, yurttaşla polisi karşı karşıya getiren, haftalar süren eylemlere ve hayatı kilitleyen genel grevlere sebep olan, en sonunda da toplumsal muhalefete yenik düşen hayat pahalılığı (HP) budama girişimine ilişkin bazı açıklamalar yaptı.

BRT’de katıldığı programda konuşan Üstel, HP Yasa Tasarıları’nın zorunluluktan ve ihtiyaçtan doğduğunu öne sürdü; “Geçici olarak aldığımız bir karardı. HP artışını vermemezlik yapmadık” dedi.

“Siyasetin işin içine girmesiyle olaylar alevlendi”

Üstel, siyasetin de işin içine girmesiyle olayların alevlendiğini iddia ederek, “Huzursuzluk yaratıldı. Sonrasında yeni öneriler geldi. Tüm kesimleri dinlemek ve uzlaşmak için komitede görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

Meclis’in olduğu gibi diğer sektörlerin de “abisi” olduğunu söyleyen Üstel, “Konuşarak, anlaşarak, uzlaşarak ve tokalaşarak bu işleri çözme yoluna gidiyoruz. Son günlerde yaptığımız da budur” diye konuştu.

“Hiçbir zaman metazori şekilde bir şeyler yapma yoluna girmedik”

Üstel, “Biz hiçbir zaman metazori şekilde bu ülkede bir şeyler yapma yoluna girmedik. Her attığımız adımı belli sektörle uzlaşarak alıyoruz. O yüzden en uzun ve en çok icraat yapan hükümetiz. Bütün kesimleri ayakta tutuyoruz” açıklamasında bulundu.

Erken seçim konusundaki düşüncesine de değinen Üstel, “Bu konudaki tutumuzu da körfez ülkelerindeki savaşa göre şekillendireceğiz. Çünkü savaştan dolayı yaşanacak krizleri göğüslemek için hükümetin işbaşında olması lazım” dedi.

“Günü geldiğinde seçim tarihini açıklayacağız”

Üstel, “Zamanımız var. Seçimi öne alabiliriz, sıkıntı yok. Fakat şu anda gereği yok. Seçimden kaçmıyoruz. Ulusal Birlik Partisi (UBP) bugüne kadar hiçbir seçimden kaçmadı. Bu bugün de yarın da öbür gün de hazırız. UBP teşkilatları yarın seçim olacakmış gibi hazırdır. Günü geldiğinde seçim tarihini açıklayacağız” ifadelerini kullandı.