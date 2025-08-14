Recep DAL

Koop Süt, Binboğa Yem Fabrikası ve Zirai Levazım’da çalışan emekçilerin, özlük haklarına yönelik saldırı niteliğindeki protokole karşı başlattıkları grev ve eylem bugün üçüncü gününe girdi. Kooperatif Çalışanları Sendikası’nın (Koop-Sen) öncülüğünde yürütülen grev süreci kapsamında Başbakanlık önünde devam eden grevde konuşan Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, işten çıkarma tehdidine karşı hiçbir üyelerinden vazgeçmeyeceklerini belirtirken, Genel Sekreter Rifat Tuğsal anlaşmaların yazılı protokollerle teyit edilmesi gerektiğini vurguladı.

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan ise yönetimi eleştirerek, kurumların zararını çalışanlara ödetmeyeceklerini söyledi.

Güröz: Hiçbir arkadaşımızdan vazgeçmeyiz

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, maaşların ödendiğini ancak diğer konularda resmi bir anlaşma sağlanamadığını belirterek, “44 arkadaşımızın işten durdurulması söz konusu. Sendika olarak hiçbir üyemizin işten çıkarılmasına izin vermeyeceğiz. Personel Tüzüğü ve Toplu İş Sözleşmesi’nde, hiçbir personelin işine son verilemeyeceği açıkça yer alıyor. ‘Ben istediğimi durdururum’ anlayışına karşı tepkimiz sürecek. Toplu İş Sözleşmesi’nin güncellenmesinden bile korkuyorlar. KOOPBANK’ın mevcut yönetim kurulu bir an önce çekilmelidir. Hiçbir hakkımızı ve arkadaşımızı feda etmeyeceğiz.” dedi.

Tuğsal: Anlaşma protokolle teyit edilmeli

Koop-Sen Genel Sekreteri Rifat Tuğsal, anlaşmaların mutlaka yazılı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Söz uçar, yazı kalır. Anlaşmalar mutlaka protokollerle teyit edilmelidir. Arkadaşlarımızın işten çıkarılmasına izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bengihan: Faturayı çalışanlara kestirmeyeceğiz

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, yönetimi sert sözlerle eleştirerek, “Art niyetli bir yönetim anlayışı var. Kendi yanlışlarının faturasını çalışanlara ödetmeye çalışıyorlar. Denetimlerde kurumların nasıl zarara uğratıldığı ortada. Kurumu zarara uğratanlar bedel ödemelidir. Biz kurumları yaşatmak için mücadele ediyoruz. Yönetim sendikayla anlaşmak zorunda.” şeklinde konuştu.