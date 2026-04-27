N-82 kodu gerekçe gösterilerek Türkiye’ye girişine izin verilmeyen akademisyen ve araştırmacı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, “Her sustuğumuzda biraz daha eksildik. Her kabullenişte biraz daha silindik” ifadelerini kullandı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Çavuşoğlu, “bu hale nasıl geldik” sorusuna yanıt aradı; “Çünkü bir toplum hakları elinden alındığında değil, sesini kaybettiğinde yok olur” dedi.

Açıklama şu şekilde:

“N-82 koduyla Türkiye’ye alınmamam ve sınır dışı edilmem dolayısıyla başta dostlarım olmak üzere bir çok kesimden destek mesajları aldım. Hepsine buradan teşekkür etmek isterim.

Yalnız bu konuyu kişisel değil toplumsal bir mesele olarak gördüğümü ve bir günde bu noktaya gelmediğimizi belirtmeliyim.

2018-Afrika Gazetesi’ne linç girişimi yapıldı.

Linççi kalabalık büyüdü, biz küçüldük. Sustuk.

2020-Cumhurbaşkanlığı Seçimi, bir irade eğilmeye zorlandı. Biz yine sustuk. Kabullendik.

Sonra muhalif olanlara aydınlara, gazetecilere, farklı düşünen biat etmeyen herkese, yasaklar birer birer geldi. Biz alıştık.

Ve Külliye denen bir bina yükseldi… Ama aslında yükselen şey sessizliğimizdi.

Her sustuğumuzda biraz daha eksildik. Her kabullenişte biraz daha silindik.

Şimdi dönüp soruyoruz: “Bu hale nasıl geldik?”

Cevap yüzümüze çarpıyor: Bir gecede değil, her sustuğumuz anda.

“Çünkü bir toplum hakları elinden alındığında değil, sesini kaybettiğinde yok olur.”