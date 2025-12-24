Her sabah 69 milyon kez yeniden kırılmak

“KKTC Bütçesi” 25 milyar 200 milyon 850 bin TL açıkla onaylandı.

Kimselerin de gündemi olmadı hayatın akışında... Kimse durup sormadı, kimse bu büyük boşluğun neyi yuttuğunu hesaplamadı.

Bu ne demek biliyor musunuz?

Bu, her sabah yaklaşık 69 milyon TL borçla uyanmak demek.

Daha gözümüzü açmadan…

Yüzümüzü yıkamadan...

Kahvemizi koymadan...

Her sabah…

Her sabah…

Her sabah…

Nüfusu bilsek her yurttaşın payına düşeni de hesaplardık ama bu bilgiden yoksunuz...

Yurttaş sayısını bile söylemiyorlar mahcubiyetten...

Bütçedeki bu kirli delik; imtiyazlı bir güruhun şatafatı eksilmesin, yandaş sermaye hesapsız ihalelerle palazlansın, üst kademelerdeki koltuk oyunları kesintisiz sürsün diye oluştu. Sağlığa yatırım yerine "yurt içi sevk" dosyalarının gizemli dehlizlerinde, liyakat yerine "keyfi yurttaşlık" dağıtılan masalarda, biat ve talimat düzeninin çarkları arasında büyükçe büyüdü.

Yeni senenin en ağır yükü bu!.

Ama mesele yalnızca rakam da değil.

***

Bütçe açığı, devletin cebinden çıkan paranın, cebine girenden fazla olmasıdır.

O borcu kendi cebinden değil, hepimizin cebinden kapatıyor.

Hepimiz hayatından!

Günlük hayatta neye dönüşüyor bu açık?

• En başta pahalılığa dönüşüyor; dolaylı vergilerle, harçlarla, fonlarla basıyor böğrümüze..

• Elektriğe, akaryakıta zamlar böyle büyüyor.

• Asgari ücret artsa bile alım gücü eriyor giderek...

• Kamusal hizmetler giderek çöküyor...

• Okullar, hastaneler dökülüyor, ilaç bulamıyor hasta insanlar, yollar rezil...

Bütçe açığı, hayat pahalılığıdır.

Bütçe açığı, geciken adalettir.

Bütçe açığı, ertelenen gelecektir.

Ama oyluyor, onaylıyor, hiç de itiraz etmiyorlar.

Hani o "Ulusal" muhalifler nerede sahi?

Söyleniyorlar arada, sırada, "böyle gitmez..."

İş oylamaya geldi mi, eller havada!

***

En önemlisi de şu...

Bu açık, yalnızca rakam değil...

Sebebi plansızlık, iş bilmezlik, beceriksizlik, arsızlık hatta hırsızlık!

Bunun sebebi savurganlık, denetimsizlik, doyumsuzluk...

Yılın ilk günü 69 milyon lirayı bölüşeceğiz...

Ertesi gün yine...

Bir sonraki gün bir daha...

Her sabah 69 milyon TL borçla uyanan bir ülkede "neden gençler gidiyor” sorusu da, “neden alım gücü düşüyor” sorusu da, “neden umutsuzluk artıyor” sorusu da cevabını çoktan vermiş.

Bu yükü daha ne kadar taşıyabileceğiz acaba...

Her sabah…

Her sabah…

Her sabah…