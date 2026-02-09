Schengen mi Yengen mi?

Schengen nedir?

Schengen Vizesi nedir?

Schengen, Avrupa’da pasaportsuz serbest dolaşımı mümkün kılan bir anlaşma ve bu anlaşmaya dahil ülkelerin oluşturduğu bölgedir.

Schengen üyesi ülkeler arasında sınır yoktur!

Schengen Vizesi, bu bölgedeki yani Schengen üyesi ülkelerde kısa süreli (genelde 90 gün / 180 gün içinde) kalmak için verilen vizedir…

Schengen üyesi ülke vatandaşı iseniz, Schengen üyesi ülkelere pasaportsuz – kimliksiz – el kol sallayarak girersiniz!

Bir de örnek verelim, Fransa’ya Schengen vizesiyle girdiniz…

Almanya, İtalya, İspanya gibi diğer Schengen ülkelerine ayrı pasaport kontrolü olmadan geçebilirsiniz…

AB ülkeleri içinde İrlanda ve Kıbrıs henüz Schengen üyesi değildir!

AB üyesi olmayan ama Schengen’de olan ülkeler de vardır mesela Norveç ve İsviçre.

AB üyesi İrlanda Schengen üyesi değil ve olmak da istemiyor…

Kıbrıs Cumhuriyeti ise Schengen’e üye olmak üzere… Yakın bir gelecekte Kıbrıs Cumhuriyeti de Schengen’e girecek!

Kıbrıs Adası ikiye bölünmüş durumda…

Aslında bakarsanız İrlanda ile benzerliği var…

Bir tarafta AB tarafından tanınan – hatta AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti… Öte tarafta kimsenin tanımadığı KKTC…

AB hukuku, kuzeyde fiilen askıda.

Schengen ise tam sınır kontrolü ve tek otorite ister.

Peki Kıbrıs cumhuriyeti AB’ye girerse ne olacak?

Önce İrlanda’ya kısaca bakalım…

İrlanda’nın Schengen üyesi olmamasının nedeni isteksizlik değil…

İrlanda Cumhuriyeti bilerek ve isteyerek Schengen’e girmiyor…

Bu bir siyasi ve hukuki tercih.

İrlanda da Kıbrıs gibi bir ada ülkesi ve bir yarısı “Birleşik Krallık ülkesi Kuzey İrlanda!”

İrlanda ile Birleşik Krallık arasında “Common Travel Area” (CTA) adlı bir “ortak seyahat alanı” denen anlaşma ya da sistem var…

Çok eskiye dayanan bu sistem, İrlanda ile Birleşik Krallık arasında pasaportsuz/serbest geçiş hakkı veriyor! Her iki tarafın vatandaşları karşı ülkede yaşama, çalışma, sağlık ve eğitim haklarına sahip…

Haaa İrlanda Schengen’e girdiği anda, dış sınırlarını uygulamak zorunda kalır yani İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda (İngiltere) arasında sert sınır kontrolleri anlamına gelir… Bu durum özellikle Kuzey İrlanda barış süreci (Good Friday Agreement) açısından çok hassas.

Şimdi “Kıbrıs”a bakalım!

Kıbrıs Schengen’e girdiği anda, “Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu veya Kimliği olmayanlar” sınırdan çıkamaz – giremez!

-*-*-

Bu konuyu açalım; anlatalım…

AB, Schengen alanını genişletmek istiyor ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de bu alana katılması ile ilgili güçlü bir baskı veya lobi oluşmuş durumda!

AB, Kıbrıs’ın bölünmüş olmasını takmıyor…

BM kontrolündeki ara bölgeyi ya da Kuzey’de yaşayanları umursamıyor!

AB tarafında da Kıbrıs Cumhuriyeti tarafında da tüm hazırlıklar üç aşağı beş yukarı tamamlandı…

Pratikte çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkacak…

Mesela Schengen tam uygulanırsa, “Ara bölge ya da Yeşil Hat, dış sınır olacak…

Haliyle geçişler zorlaşacak!

Mesela Kıbrıs Cumhuriyeti Kimlik veya Pasaportu taşımayıp halen geçebilen binlerce “KKTC kimlikli”nin akıbeti belli değil!

-*-*-

Kimse de bu konuyu konuşmuyor, sesini çıkarmıyor!

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı talep eden anne veya babası Kıbrıslı olmayan çocuklara bu vatandaşlığı sağlamak için çaba harcarken”; bu çocukların tamamı, bir daha Güney’e geçemeyecek!

Güney’deki yaşamı kendi yaşamının parçası yapmış çok sayıda “Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik ya da pasaportu olmayanlar” var ve bunlar ciddi anlamda mağduriyet yaşayacak!

Yeşil Hat üzerinden yapılan yasal ticaret – yasadışı hale dönebilecek!

Derhal, bu süreçle ilgili olarak Nicos Hristodulidis ile temasa geçilmesi elzemdir!

Haaa Türkiye mi?

Türkiye’nin zerre umurunda değildir!

Çünkü “Kıbrıs’ta bölünme, bölünmenin kalıcılığı, iki devletli çözüm meselesi ve tabii ki çözümsüzlüğün tescili, tabiri caizse şahlanacaktır”…

Pratikte başka sıkıntılar mı?

Mesela İngiliz vatandaşı olup Kıbrıs cumhuriyeti vatandaşı olmayan binlerce Kıbrıslı Türk var…

Onların yanı sıra, Amerikan ya da mesela Japon bir turist, “sınırı” geçemeyecek!

İsrailli kumarcılar Larnaka üzerinden Girne’ye geçemeyecek!

KKTC, bir anlamda açık hava hapishanesine döner; ne turizm kalır, ne turist!

Bu mesele, “Schengen yoksa, Yengen tost verelim abi” değildir!

Silkelenin be efendiler ve hanımefendiler!

Sayın Tufan Erhürman, yarın New York’ta BM Genel Sekreteri ile görüşecek…

Bu görüşmeden ya da aynı saatlerde Ankara’da gerçekleştirilecek Erdoğan – Mitsotakis görüşmesinden “çok da fazla Kıbrıs’ta çözüm” sevdasına kapılmamak gerekir diyorum…

Ama bu konuya yani Schengen dahil, olası “tehlikeli” gelişmelere karşı hazır olmak kaçınılmazdır…

Umarım, “HERKES”, Ankara kadar rahat değildir!