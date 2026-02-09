Öğretmenler ve Doktorlar

Tüm meslekler saygın ve önemlidir. Ancak hekim ve öğretmen olarak görev yapmanın ayrı bir önemi vardır. Ne var ki bizde her iki alan da gözden çıkarılmıştır.

Eğitim sistemimi kaosa çeviren tam gün anlayışı şimdilerde sağlığı da sıçramış görülüyor. Eğitimden sonra sağlık da kaos içerisinde;

Hastanelerde doktor, okullarda öğretmen eksikliği var.

Doktorların da öğretmenlerin de ciddi çalışma ortamı sorunları var.

Hastanelerde de, okullarda da aşırı kalabalıktan hizmet verememe sorunları yaşanıyor.

Hem daha çok hastaneye hem daha çok okula ihtiyacımız var.

Hekimler sendikası da, öğretmen sendikaları da işlerin iyi gitmediğini söylemekle kalmıyor adeta haykırıyorlar…

Yukarıda okuduklarınız sadece dışardan görünenlerin kısa bir özeti. Her iki sistemin sorunları yukarıda bahsedilenlerden çok daha derin ve kaotik.

Bugün ülkeyi yöneten anlayış her iki mesleğe de maaş ve mesai ilişkisi üzerinden bakıyor. Oysa her iki alan için temel esaslar; verimlilik, insan hayatı, toplumu geleceğe taşıma yaklaşımları, nitelikli kamusal hizmet ve bütünlüklü toplumsal gelişim kaygısı olmalıdır.

Peki, Ne Yapmalı?

Yapılması gereken şey çok komplike bir şey değil aslında…

Eğitim ve sağlık, temel insan hakları olarak kabul edilir. İkisi de bireyin potansiyelini gerçekleştirmesi ve toplumun sürdürülebilir kalkınması için vazgeçilmez olduğu iyice bilinmelidir.

Kararlar siyasi kaygılara göre değil, bilimsel verilere göre doğru bilgiye erişim ve bilinçli değerlendirme ile alınmalı,

Karar süreçleri tam katılımcı ve demokratik ortamlarda multidisipliner yaklaşımlarla ilerlemeli,

Eğitim ve sağlık politikaları, uzmanların yanı sıra toplumun farklı kesimlerinin görüşleriyle şekillendirilmelidir.

Hukuki düzenlemeler, etik ilkelere ve günün ihtiyaçlarına uygun olmalı.

Hem eğitim hem sağlık kararları, gelecek nesillerin refahını gözeten stratejik planlarla desteklenmelidir.

Herkes için adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler tercih edilmeli.

Ülkeyi yönetenler doktorları da öğretmenleri de yurttaşla karşı karşıya getirmekten hiç çekinmiyor, bu iki mesleğin itibar kaybından siyasi rant elde etme hesapları yapıyorlar.

Hekimliğin de öğretmenliğin de mesleki statülerinin erozyona uğruyor olmasından adeta medet umuyorlar.

Eğitim ve sağlık alanlarında alınan kararların toplumsal etkilerini düşünmek, bireysel faydanın ötesinde uzun vadeli bir vizyon gerektirir. Ülkeyi yönetenlerde böyle bir vizyonu ara ki bulasın…

Anlayana Gülmece

Kültür Fizik

Yılların deneyimli politikacı iyi yaşlanmıştı; gözleri ve kulakları iyice zayıflamış, bedeninde takat kalmamıştı. Ancak bizim yaşlı politikacının en büyük derdi aldığı kiloları idi. Kilo almaktan kurtulmak için bir gün doğruca doktorunun yolunu tutar.

“Doktor, şu kilo sorunuma bir sorun bul” diyerek doktoruna dert yakınır. Doktor:

“Sabahları bir saat kültür fizik yapmalısınız” önerisinde bulunur.

Kilo sorunundan kurtulamayan bizim yaşlı politikacı iki hafta sonra tekrar doktorunun yolunu tutar, doktor hemen sorar:

“Kültür fizik yapıyorsunuz değil mi?

Bizim ki kendinden emin bir şekilde yanıtlar:

“Ya doktor: Kültür iyi gidiyor, her sabah bir saat okuyorum ama fizik bildiğin gibi değil, hiçbir şey anlayamıyorum…”

Okumuş muydunuz?

Yıldızları, hava yeterince kararınca görebilirsin.

Lee Salk