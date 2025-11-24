“Her çocuk okulda eşitlenmeli, eşit imkanlara sahip olmalı”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Kanal T’de yayımlanan “Damla Dabiş ile İnce Ayar” programında Kıbrıs Türk eğitim sisteminin içinde bulunduğu sorunları gözler önüne serdi.

Maviş, Avrupa’daki sistemler yapısal sorunlarla uğraşmazken, Kıbrıs’ın kuzeyinde hala temel bina güvenliği, hijyen ve kayıt parası gibi “ilkel” sorunları aşamadığı eleştirisinde bulunarak, bu durumun hayati eğitim reformlarını engellediğini vurguladı.

“Eğitimdeki asıl sorunlara odaklanılması engelleniyor”

Genel Sekreter Maviş, 2025 yılında hala tuvalet kağıdı, kayıt parası ve bina güvenliği gibi temel ihtiyaçları konuşmak zorunda kalınmasını eleştirerek, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu dahil tüm paydaşların asıl sorunlara odaklanmasını engellediğini belirtti.

Maviş, bu “ilkel sorunlar” nedeniyle dil sorunu yaşayan çocuklara Türkçe öğretimi, özel gereksinimli bireylere destek eğitimi ve rehberlik servislerinin yaygınlaştırılması gibi hayati, yapısal konuların gündeme dahi gelemediğini ifade etti.

“Öğretmenler yalnız bırakılıyor”

Maviş’in dikkat çektiği bir diğer önemli başlık ise okullardaki şiddet olayları ve disiplin problemleri oldu. Akran zorbalığını, “kendi akranına sürekli, sürdürülebilir ve belirli bir şekilde sözel veya fiziksel şiddet uygulanması” olarak tanımlayan Maviş, bunun dışındaki olayların davranış bozukluğu ile ilgili olduğunu söyledi.

Maviş, özellikle ilkokullarda ciddi disiplin problemleriyle karşı karşıya kalındığını, ancak ortaokul ve liselerdeki gibi öğretmenin elini güçlendiren mekanizmaların bulunmadığını belirtti. Bu yasal boşluk nedeniyle, en küçük olaylarda dahi öğretmenlerin yalnız bırakıldığını ve konuların doğrudan polise intikal etmeye başladığını aktardı.

Maviş, bir sınıfta 35 çocuk varken, öğretmenin her çocuğa odaklanacak ortam, imkan ve zamanının olmadığını vurgulayan Maviş, çocukların yardım beklediğini ancak bu talebe cevap verecek mekanizmanın sistemde olmadığını ifade etti.

“Şiddet vakalarını en aza indirmenin tek yolu eğitim üçgenidir”

Maviş, şiddet vakalarını en aza indirmenin tek yolunun ‘Eğitim Üçgeni’ içindeki iş birliğini güçlendirmekten geçtiğini söyleyerek, “Burada aileyi işbirliğine çekebilirsek ve aile okulların belirlediği yol haritasını izleme noktasında gönüllü olursa, şiddet olaylarını asgariye indirebiliriz.” dedi.

Maviş, ailelerin çocuklarını ihmal etmesinin yarattığı sıkıntıların okul içine taşındığını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini ciddi şekilde olumsuz etkilediğini belirtti. Bu bağlamda, yasalarda ailelerin gönüllülüğü yerine zorunluluk olması gerektiğini savundu ve ihmalin bir bedeli olması gerektiğini, aksi takdirde başka çocukların bu ihmalin neticesinde bedel ödeyeceğini dile getirdi. Lapta- Alsancak- Çamlıbel Belediyesi’nin ailelere yönelik seminerler düzenlemesinin önemli bir örnek olduğunu belirten Maviş, ç sivil toplum örgütlerinin ve belediyelerin de bu konuda aktif rol alması gerektiğini sözlerine ekledi.

“Bir felaket yaşanmadan ders çıkarmıyoruz”

KTÖS Genel Sekreteri, sistemin mevcut sorunları bir felaket yaşanmadan ciddiye almadığı eleştirisinde bulunarak, 3 hafta önce Mersin’de 12 yaşındaki bir kız çocuğunun başka bir kız çocuğu tarafından öldürülmesi gibi vahim olayların, toplumun bu konuları konuşması için bir tetikleyici olduğunu; ancak Eğitim Bakanlığı’nın bu konuların yaşanmasını beklemesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Tehlikenin boyutunu görebilen ve önleyici adımları şimdiden gecikmeden atabilen bir sistemi talep ettiklerini ifade eden Maviş, çocukların güvenliği için bu talebin zorunluluk olması gerektiğini söyledi.

“Her çocuk okulda eşitlenmeli, eşit imkanlara sahip olmalı”

Maviş, tüm bu sorunların temelinde yatan tehlikeye dikkat çekerek “Her çocuk okulda eşitlenmelidir ve eşit imkanlara sahip olmalıdır. Tüm çocuklar eşit oranda yetiştirilmezse, yetiştirdiğiniz çocuklara bir gün zarar verebilecek bir kitle yaratılabilir.” dedi.

Maviş, Kıbrıs Türk eğitim sisteminin acil olarak önceliklerini yeniden belirlemesi, “ilkel” sorunları çözüp yapısal reformlara odaklanması ve öğretmen-öğrenci-aile üçgeninde yasal zorunlulukları içeren güçlü mekanizmalar kurması gerektiği çağrısı yaptı.