Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkedeki güvenlik zafiyetine dikkat çekerek, “Bu ülke yol geçen hanına çevrildi” dedi.

Meclisin yeni olduğunu ancak konuşulan konuların yıllardır değişmediğini belirten Baybars, ülkede giriş-çıkışların kontrolsüz olduğunu ve denetim eksikliğinin ciddi bir güvenlik tehdidi yarattığını vurguladı.

“Kontrolsüz, güvenliksiz bir ülke olduk” diyen Baybars, denetimlerin sadece girişte değil içeride de yetersiz kaldığını, ülkeden çıkışların da sorgulanmadığını ifade etti. Baybars, “Ülkede kayıt dışı yaşayan, suça karışan insanları denetlemeyip, aflarla sokağa salıyorsunuz” sözleriyle hükümeti eleştirdi.

Ülkeye giren tetikçilere dikkat çeken Baybars, “Ne için girdiği belli değil, turist gibi geliyor, ruhsatsız bir tabanca bulup insanların evlerinin önündeki aracı kurşunluyor. Son 10 ayda 10. tetikçi vakası yaşandı. Her ay ülkeye bir tetikçi gönderiliyor. Bazılarının organize suç örgütleriyle bağlantılı oldukları iddia ediliyor” dedi.

Baybars, ülkeye suç gelirlerinin aklanmasına olanak sağlayan adımlar atıldığını ve bu nedenle ülkede hesaplaşma amacıyla insanların sokaklarda suç işlediğini belirtti.

Tabanca ruhsatlarının kimlere verildiğinin bilinmediğini vurgulayan Baybars, çıkarılan aflar ve kayıtsız kişilerin durumu nedeniyle turist mi, kaçak mı, hükümlü mü olduğunun tespit edilemediğini, bu durumun ülkenin huzurunu bozduğunu söyledi.

Baybars, geçtiğimiz ay ülkeden suç işlediği için deport edilen 10 kişinin yeniden ülkeye alınması için Bakanlar Kurulu kararı çıkarıldığını, Aralık 2024’te ise 12 kişinin ihraç kararının kaldırıldığını hatırlatarak, “Suçlu ithal eder gibi insan alıyorsunuz” dedi.

Baybars, 2019 yılında Türkiye ile imzalanan adli iş birliği protokolüne dikkat çekerek, bu protokolün hâlâ hayata geçirilmediğini söyledi. Protokolün amacının, yurtdışından ülkeye giriş yapacak kişilerin Interpol tarafından aranıp aranmadığı, Türkiye’de suç işleyip işlemediği gibi bilgilerin sınır kapılarında kontrol edilmesini sağlamak olduğunu belirten Baybars, “Üzerinden yıllar geçti, hâlâ İçişleri Bakanlığı bu protokolü uygulama noktasında yetersiz kalıyor” ifadelerini kullandı.