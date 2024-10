“Her an, her fırsat yeni bir başlangıç olabilir”

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam...

Pozitif

Şu an yaptiğim işi yapmasaydım...

Şu an Dijital Pazarlama Uzmanıyım ama yaptığım işi yapmasaydım Stil Danışmanı olurdum kesinlikle. Sosyal Medyaya modayla ilgili içerikler çekmekten, arkadaşlarıma kombin tavsiyeleri vermekten ve çevremdeki veya hiç tanımadığım insanların tarzıma iltifat etmesinden çok keyif alırım.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden

İçerik fikri üretmek ve genel olarak teknolojiyi yakından takip etmek

Kayıtsız kalamadiğim şey

Eşitsizlik

En büyük pişmanlığım

Sanıırım pişmanlıklarım yok çünkü kısa dönemde pişmanlık gibi görünse de uzun vadede mutlaka bana öğrettiği birşeyler olmuştur ve günün sonunda hep kendimi iyi ki böyle olmuş derken bulurum.

En buyuk sevincim...

Barselona’da edindiğim arkadaşlıklar…Tamamen şansa bağlıyorum.

Hayatimin dönüm noktası

Barselona’ya master’a gittiğim dönem

Beni en çok etkileyen yazar

Elif Şafak

Başucumdaki kitap

Sunset House

En keyif aldığım müzik...

Genel olarak Soul olan herşey ama bu aralar favorim Die with a smile- Lady Gaga, Bruno Mars

En son izlediğim film

Get Out

Kendim için son aldığım şey...

Hep yanımda taşıyabileceğim mini bir hoparlör

Dolabımdaki en gereksiz şey

Aldığım teknolojik cihazların kutuları.. asla atamam

Benim için alınabilecek en güzel hediye

Kar Küresi

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey...

Bazen gereksiz duygusalım, yani keşke bu kadar duygusal olmasam ve hemen gözlerim dolmasa derim çünkü herşey daha kolay olurdu benim için

Kendimde beğendiğim özellik...

Çoğu zaman pozitif olmam. Hatta çevremdekiler yaydığım enerjiyi cok sevdiklerini söylerler. Bu beni en mutlu eden şey…

Olmasa da olur...

Tüm moda trendlerini takip etmek. Önemli olan kendi tarzını yaratabilmek.

Olmazsa olmaz...

Sevdiklerimle kaliteli zaman geçirmek ve işimde yaratıcılığımı ifade edebilmek.

En iyi yaptığım yemek

Hiç düşünmeden söyleyebilirim ki limonlu tavuklu orzo

Hayalimdeki dünya...

Emeğin karşılık bulduğu, hep eşitlikten yana, gelişime ve inovasyona açik bir dünya hayalim!

Ask benim için...

Özlemle güçlenen,mesafelere rağmen kalplerin birbirine bağlı kalması.

Onunla çok tanismayi isterdim...

Mabel Matiz… Enerjisine ve hayata bakış açısına hayranım

Görmek istedigim yer...

Bali

Mutlaka yapmak istedigim

Daha çok dünyayı gezecek fırsat bulmak

Son olarak söylemek istediklerim...

Hayat, deneyimlerden ve kendimizi sürekli geliştirmekten ibaret. Her an, her fırsat yeni bir başlangıç olabilir. Kendi yolumda ilerlerken, hem öğrenmeye hem de paylaşmaya açık olmaktan büyük keyif alıyorum. Moda, yaratıcılık ve sosyal medya benim için kendimi ifade etmenin bir yolu. Bu yolda, insanlara ilham verebilmek en büyük motivasyon kaynağım.