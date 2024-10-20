“Her an, her fırsat yeni bir başlangıç olabilir”
“Her an, her fırsat yeni bir başlangıç olabilir”
- Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam...
Pozitif
- Şu an yaptiğim işi yapmasaydım...
Şu an Dijital Pazarlama Uzmanıyım ama yaptığım işi yapmasaydım Stil Danışmanı olurdum kesinlikle. Sosyal Medyaya modayla ilgili içerikler çekmekten, arkadaşlarıma kombin tavsiyeleri vermekten ve çevremdeki veya hiç tanımadığım insanların tarzıma iltifat etmesinden çok keyif alırım.
- Benim gündemimi en fazla meşgul eden
İçerik fikri üretmek ve genel olarak teknolojiyi yakından takip etmek
- Kayıtsız kalamadiğim şey
Eşitsizlik
- En büyük pişmanlığım
Sanıırım pişmanlıklarım yok çünkü kısa dönemde pişmanlık gibi görünse de uzun vadede mutlaka bana öğrettiği birşeyler olmuştur ve günün sonunda hep kendimi iyi ki böyle olmuş derken bulurum.
- En buyuk sevincim...
Barselona’da edindiğim arkadaşlıklar…Tamamen şansa bağlıyorum.
- Hayatimin dönüm noktası
Barselona’ya master’a gittiğim dönem
- Beni en çok etkileyen yazar
Elif Şafak
- Başucumdaki kitap
Sunset House
- En keyif aldığım müzik...
Genel olarak Soul olan herşey ama bu aralar favorim Die with a smile- Lady Gaga, Bruno Mars
- En son izlediğim film
Get Out
- Kendim için son aldığım şey...
Hep yanımda taşıyabileceğim mini bir hoparlör
- Dolabımdaki en gereksiz şey
Aldığım teknolojik cihazların kutuları.. asla atamam
- Benim için alınabilecek en güzel hediye
Kar Küresi
- Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey...
Bazen gereksiz duygusalım, yani keşke bu kadar duygusal olmasam ve hemen gözlerim dolmasa derim çünkü herşey daha kolay olurdu benim için
- Kendimde beğendiğim özellik...
Çoğu zaman pozitif olmam. Hatta çevremdekiler yaydığım enerjiyi cok sevdiklerini söylerler. Bu beni en mutlu eden şey…
- Olmasa da olur...
Tüm moda trendlerini takip etmek. Önemli olan kendi tarzını yaratabilmek.
- Olmazsa olmaz...
Sevdiklerimle kaliteli zaman geçirmek ve işimde yaratıcılığımı ifade edebilmek.
- En iyi yaptığım yemek
Hiç düşünmeden söyleyebilirim ki limonlu tavuklu orzo
- Hayalimdeki dünya...
Emeğin karşılık bulduğu, hep eşitlikten yana, gelişime ve inovasyona açik bir dünya hayalim!
- Ask benim için...
Özlemle güçlenen,mesafelere rağmen kalplerin birbirine bağlı kalması.
- Onunla çok tanismayi isterdim...
Mabel Matiz… Enerjisine ve hayata bakış açısına hayranım
- Görmek istedigim yer...
Bali
- Mutlaka yapmak istedigim
Daha çok dünyayı gezecek fırsat bulmak
- Son olarak söylemek istediklerim...
Hayat, deneyimlerden ve kendimizi sürekli geliştirmekten ibaret. Her an, her fırsat yeni bir başlangıç olabilir. Kendi yolumda ilerlerken, hem öğrenmeye hem de paylaşmaya açık olmaktan büyük keyif alıyorum. Moda, yaratıcılık ve sosyal medya benim için kendimi ifade etmenin bir yolu. Bu yolda, insanlara ilham verebilmek en büyük motivasyon kaynağım.