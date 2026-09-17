“Her 4 TL’den 1 TL’yi yatırıma ayıracağız”

CTP Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, belediyelerde başarının yalnızca bütçenin büyüklüğüyle değil, bütçenin ne kadarının kalıcı yatırıma dönüştürülebildiğiyle ölçülmesi gerektiğini söyledi.

Rahvancıoğlu, yaklaşık 800 milyon TL’lik bütçesiyle 350 milyon TL’lik asfalt yatırımı gerçekleştiren Dikmen Belediyesi ile yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL’lik bütçesiyle bölgesine iki ilkokul kazandıran Çatalköy-Esentepe Belediyesi’ni örnek gösterdi.

“İmrenmemek mümkün değil. Bu örnekler, belediye bütçeleri doğru planlandığında önemli yatırımların gerçekleştirilebildiğini gösteriyor” diyen Rahvancıoğlu, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesinin 2026 bütçesinin yaklaşık 1 milyar 695 milyon TL olduğunu belirtti.

“Bugün yatırım payı yaklaşık %18”

2026 bütçesinde sermaye giderlerine yaklaşık 310 milyon TL, yani toplam bütçenin yaklaşık %18,3’ünün ayrıldığına dikkat çeken Rahvancıoğlu, göreve gelmeleri halinde mali disiplin ve doğru önceliklendirmeyle bu oranı yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Rahvancıoğlu şöyle konuştu:

“İlk hedefimiz net: Belediyenin yatırım payını yaklaşık %18’den en az %25’e çıkarmak. Başka bir ifadeyle, bütçedeki her 4 TL’den en az 1 TL’yi bölgemize kalıcı yatırım olarak geri döndürmek istiyoruz.”

2027’de 575–600 milyon TL yatırım kapasitesi

Rahvancıoğlu, 2027 yılı için öngördükleri yaklaşık 2,3–2,4 milyar TL’lik belediye bütçesinde, yatırım payının %25 seviyesine çıkarılmasının yaklaşık 575–600 milyon TL’lik yatırım kapasitesi yaratacağını ifade etti.

Bu kaynağın yol ve altyapıdan eğitime, çevre düzenlemelerinden sosyal yaşam alanlarına kadar bölgenin ihtiyaç duyduğu kalıcı projelere yönlendirilebileceğini belirten Rahvancıoğlu, %25’lik yatırım oranının nihai hedef değil, ilk etapta ulaşılması gereken seviye olduğunu vurguladı.

“Çocuklarımız konteyner sınıflara mahkûm olmamalı”

Özellikle eğitim yatırımlarının öncelikleri arasında olacağını ifade eden Rahvancıoğlu şunları söyledi:

“Çocuklarımızın konteyner sınıflarda değil, çağdaş ve nitelikli okullarda eğitim görmesini istiyoruz. Başka belediyeler bunu başarabiliyorsa, Lapta-Alsancak-Çamlıbel de başarabilir. Mesele yalnızca bütçenin ne kadar büyük olduğu değil; o bütçenin ne kadarını halkımıza kalıcı yatırım olarak geri döndürebildiğinizdir.”

Rahvancıoğlu, mali disiplin güçlendikçe yatırım payının %25’in de üzerine çıkarılmasının hedefleneceğini belirtti.