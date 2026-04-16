“Hellimde önemli bir eşik aşıldı”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, hellimin Yeşil Hat üzerinden ticaretine ilişkin sürece dair önemli açıklamalarda bulundu. Sürecin hızlandırılması yönündeki taleplerini göreve geldikleri ilk günden itibaren dile getirdiklerini belirten Erhürman, yaşanan gecikmelere rağmen kritik bir eşiğin aşıldığını ifade etti.

Erhürman, hellimin PDO tescili kapsamında Avrupa Birliği mevzuatına dahil edilmesiyle birlikte, ürünün Yeşil Hat üzerinden ticaretine olanak tanıyan düzenlemenin 12 Nisan 2021’de yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Ancak bu süreçte denetim mekanizmasının kurulmasının geciktiğine dikkat çekti.

Açıklamada, yaklaşık beş yıllık gecikmenin ardından denetimlerden sorumlu kurumun 6 Nisan 2026 tarihinde atandığı belirtilirken, bu görevin Bureau Veritas Paris Ofisi’ne verildiği kaydedildi. Bu gelişmenin, hellimin Avrupa Birliği pazarına Yeşil Hat üzerinden dolaylı erişimini mümkün kılacak süreçte önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, bundan sonraki aşamaların hızla tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, hem iç hem de dış kaynaklı sorunların aşılmasıyla ticaretin en kısa sürede fiilen başlamasının hedeflendiğini ifade etti.

Hellimin adanın ortak kültürel mirası olduğuna işaret eden Erhürman, bu değerli ürünün adil ve eşit şekilde değerlendirilmesinin hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar açısından fayda sağlayacağını vurguladı.