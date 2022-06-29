"Helikopter adada değildi, telsizler çalışmıyor, iletişimde kopukluk vardı"

YANGINDA KOORDİNASYON SIKINTISI MI VARDI, NE YAPMALIYIZ?

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu: Helikopter Pazartesi adadan ayrıldı, Salı günü yangın çıktı

Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Poyraz: Telsizler 2 yıldır çalışmıyor, iletişimde zayıftık, kopukluk vardı

Ayşe GÜLER

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Mersinlik yangını sırasında Türkiye’den kiralanan helikopterin adada olmadığını söyledi, “Yangın helikopteri Pazartesi sabah adadan ayrıldı. Salı günü yangın çıktı” dedi.

Polis tarafından izinsiz olduğu açıklanan, yangının çıktığı arazinin özel mülk olduğunu da ifade eden Karzaoğlu, “İçinde ne yapıldığı, nasıl yapıldığını ilgililer açıklar” yorumunda bulundu.

Karzaoğlu, bölgede 1 orman evi daha olduğunu ve Tarım Bakanı Dursun Oğuz’a bu konuda bilgi verdiğini dile getirdi.

Öte yandan yangında ‘koordinasyona’ yönelik tartışmalar sürerken, Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Poyraz, Daireye ait telsizlerin 2 yıldır çalışmadığını açıkladı, “Özellikle iletişimde zayıftık, kopukluk vardı” dedi.

Poyraz, orman arazilerinin kiralanamayacağına dikkat çekerek, Bu tarz ne yazık ki çok fazla ev var. Yangın çıkmadığı, bölgede olmadığımız için bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

“Kiralama yapmaktan vazgeçilsin” diyen Poyraz, “Belki de 500-1000 kişiye sözleşme var. Orman içerisinde kimisine tarla, kimisine arsa olarak kiralandı” diye konuştu.

Poyraz,” İş makinelerimiz var ama kullanacak eleman yok” diyerek, Orman Dairesi’nin içerisindeki durumu gözler önüne serdi.

YENİDÜZEN, Mersinlik yangını sonrasında bölgede çalışmayı sürdüren Orman Dairesi yetkilileri ile görüştü.

Ne yapmalıyız, nasıl adım atmalıyız?

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu:

Helikopter Pazartesi adadan ayrıldı, Salı günü yangın çıktı

“Yangın bitti ama bir süre daha bölgedeyiz. İlk etapta, 2 bin 300 hektar alanın yandığını söyleyebilirim. Ciddi bitki örtüsü yandı. Önümüzdeki hafta dronelarla çekim yapacağız, orman haritalarıyla çektiğimiz resimleri karşılaştıracağız. Tepebaşı’nda 290 bin fidan yanmıştı. O yöntemle buradaki bitki varlığı da ölçülerek, rakam ortaya çıkacaktır.

Yangının ilk günü çok rüzgar vardı, alevler bir vadiden diğerine atladı. Yangının peşinde koştuk. Burada uygulanan 4 yöntem vardı. Asfaltın kenarından su perdesi yaparak 250-300 metre araç dizerek, uçuşan zerrelerin karşıya sıçramasını engelledik. Yangının doğu ve batı kesiminde dozerlerle yanan yanmayan ayırarak tedbir aldık. Hava araçlarla gözlemleme yaptık. Nokta atışı ile soğutma yaptık. Şu anda bölgede közleri söndürdük. Burada ciddi mücadele verdik.”

“300 metre kot farkı vardı…”

“Yangına, 20-25 dakikada müdahale ettik. Saati saatine her şey belli. Kulede çalışanımız vardı. Yangının başladığı yerden zirveye 300 metre kot farkı var. En yakın kulenin görmesi için dumanın yukarıya çıkması gerekiyor. Yangında yetki karmaşası yaşamadık. Telsizle iletişimi aldık ama telefonlar çekmiyor. İhbarı aldık sonra telsizler çalışsa ne çalışmasa ne. Ama zaman zaman aksaklıklar oluyor. Yine de Karpaz’dan Bademliköy’e kadar telsiz konuşmamız vardır ama modernize etmek gerekiyor. Araç var, kullanacak personel yok.

“Yangın helikopteri Pazartesi sabah adadan ayrıldı. Salı günü yangın çıktı.”

“Yangın helikopteri Pazartesi sabah adadan ayrıldı. Salı günü yangın çıktı. Bu helikopter Türkiye’nin kiraladığı helikopterlerden biri. Helikopter şu an burada. Gün doğumundan gün batımına kadar tetikte bekliyor.”

“Yangının çıktığı arazi özel mülk”

“Yangının çıktığı arazi özel mülktür. İçinde ne yapıldığı, nasıl yapıldığını ilgililer açıklar. 4 tarafı ormandır. Ama bölgede 1 orman evi daha var. İlgili bakana bildirdim. Zamanında bunları kiralamışlar. Göreve ilk başladığımda böyle bir kiralamanın yapılması için bana da talepte bulunmuştu, ben kabul etmedim. Ben gittikten sonra verdiler.”

Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Poyraz:

Telsizler 2 yıldır çalışmıyor, iletişimde zayıftık, kopukluk vardı

“Biz o gün Yedidalga yangınındaydık. Soğutma çalışmaları yapılırken Mersinlik’teki yangının bilgisi geldi. İhbarı kepçeyi kullanan kişiler yaptı. İhbar saat 14.54’te yapıldı, varış 15.22’de yangın yerine varıldı. Yangının çıkış saati teyit etmedik. Yangın büyüdüğü için destek çağırdık. Kulelerde yangın gözcüsü vardı. Yangın vadinin içerisinde olduğu için duman tamamen yükselmeden görülmezdi. Olay yerine geç varıldığına yönelik iddiaları kabul etmiyoruz. Rüzgar olduğu için yangın hızla yayıldı.”

“Orman arazileri kiralanamaz”

“Orman arazileri hiçbir şekilde kiralanamaz, böyle bir yasa yok. Bu tarz ne yazık ki çok fazla ev var. Yangın çıkmadığı, bölgede olmadığımız için bilmiyoruz.”

Telsizler 2 senedir sıkıntılı”

“Telsizler 2 seneden beridir sıkıntılı. Bu sene daha da çöktü. Arazi sap olduğu için telefon da çekmiyor. Yangın sırasında iletişim kurmak da zorlandık. Ailesine ulaşamadılar, bizlere ulaşamadılar. Ekstra bir panik havası oldu. Umarım yeteri kadar ders çıkardık.”

“İş makinelerimiz var ama kullanacak eleman yok”

“Dersimize iyi çalışmadık ki daha kötüsü oldu. 1995 yılında yapılması gerekenler, şimdi yeniden yapılmalı. 95’teki yangında ülke orman varlığının yüzde 10’unu kaybetmişti. Dairede bir uyanış, devrim oldu. Bir fon oluşturulmuştu. Birçok ağaçlandırma yapıldı. Yangın ekipleri oluşturuldu, tüzükler yapıldı, çok hızlı şekilde daire güçlü yapıya büründürüldü. Aylarca herkesin maaşından kesinti yapıldı. Memur alındı, iş makinesi alındı. Bir de 2007’de istihdam yapıldı. 27 yıl geçti…O gün alınan iş makineleri eskidi. İş makinelerimiz var ama kullanacak eleman yok.”

“Belki de 500-1000 kişiye sözleşme var”

“Yine bir fon oluşturulsun, eksik kadrolar oluşturulsun. Eksik alanlar ağaçlandırılsın. Kiralama yapmaktan vazgeçilsin. Belki de 500-1000 kişiye sözleşme var. Orman içerisinde kimisine tarla, kimisine arsa olarak kiralandı. Yasalarımız geçtiğimiz yıla kadar komikti, çalışma yapıldı. Orman suçlarına 10 asgari ücret ceza, 3 yıla kadar hapislik cezası verilir. Ama 10 asgari ücret yangında 1 günde yaktığımız mazot değil.”

“Kriz merkezi ile saha içerisinde çalışan noktalar arasında kopukluk vardı.”

“Koordinasyonun olması için iletişim olmalı. İletişimde zayıftık. Kriz merkezi ile saha içerisinde çalışan noktalar arasında kopukluk vardı. Herkes elinden geleni yaptı ama kopuktuk. Orman yangınında yetkili amir Orman Dairesi Müdürlüğü’dür. Bu yangında zafiyetler yaşandı. Kimse yetkisi vermek istemez, herkes yönetmek ister, olan yine doğaya olur.”

Fotoğraflar: Burçin AYBARS

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