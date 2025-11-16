Hekimler: “Sağlık gider değil, kamusal yatırımdır”

Kıbrıs’ın kuzeyinde 2026 bütçesi görüşülürken, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Yönetim Kurulu, hükümetin sağlık politikalarındaki ciddi aksaklıklara dikkat çekti. Açıklamada, kamu hastanelerindeki altyapı sorunları, tamamlanmayan projeler, personel eksikliği ve teknolojik yetersizliklerin artık “kamu sağlığı açısından tehdit boyutuna” ulaştığı vurgulandı.

TIP-İŞ, 2025 bütçesinde en büyük artışın yurt içi sevk kalemine yapılmasının, sağlık altyapısını güçlendirmek yerine kaynakların özel sektöre aktarılması anlamına geldiğini belirterek, yıllardır tamamlanamayan hastaneleri, yenilenmeyen cihazları ve yapılmayan personel planlamasını örnek gösterdi.

Bitmeyen hastaneler: "Açılacağı söylenen binalar hâlâ hizmet veremiyor"

Açıklamada, Ocak 2024’te açılacağı duyurulan Girne Devlet Hastanesi’nin halen tamamlanmadığı; Güzelyurt Hastanesi’nin ise “yılan hikâyesine döndüğü” ifade edildi. 15 Kasım 2025’te açılacağı açıklanan kısmın bile hizmete girememesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

TIP-İŞ, “Binayı açmak hizmete geçmek değildir” diyerek planlaması yapılmamış, personeli olmayan, donanımı ve cihazı bulunmayan binaların sağlık hizmeti sunamayacağını vurguladı.

“Personel nerede?”

Sendika, hükümete şu soruları yöneltti:

Bu hastaneler için kaç hekim, hemşire, teknisyen, laborant, sekreter ve işçi planlandı?

Kaç kişi oryantasyon aldı?

Kaç kişi kadroya geçirildi?

Bu kadroların bütçesi ne zaman ve hangi kaynakla oluşturulacak?

Açıklamada, “Bakanlık bu soruların hiçbirine yanıt vermemektedir” denildi.

“10 yıllık MR cihazlarıyla sağlık hizmeti savunulamaz”

Mağusa Devlet Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki MR cihazlarının 10 yılı aşkın süredir kullanıldığı, artık birçok çekimde yetersiz kaldığı ve kalite sorunlarının ikinci kez çekim gerektirdiği belirtildi.

TIP-İŞ, bu durumun hem hasta güvenliğini hem sağlık sisteminin verimliliğini olumsuz etkilediğini ifade ederek, MR cihazlarının yenilenmesine dair hiçbir bütçe ayrılmamış olmasını “kabul edilemez” olarak niteledi.

“Mağusa’ya anjiyo cihazı nerede?”

Sendika, Mağusa’ya anjiyo cihazı alındığı yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, ortada ne bir cihaz ne de planlanmış bir anjiyografi merkezi bütçesi olduğunu söyledi. Satın alım, kurulum ve personel planlamasıyla ilgili hiçbir bilginin paylaşılmadığına dikkat çekildi.

“Sağlık reklam kampanyası değil, bilimsel bir iştir”

TIP-İŞ, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“İşgal etmekte olduğunuz makamlar yandaşlara kaynak dağıtmak için değil, halka hizmet etmek içindir. Toplumsal sağlık planlama, bütçe, şeffaflık ve liyakat gerektirir. Biz TIP-İŞ olarak tüm süreçlerin takipçisi olacağız; bilgi talep etmeye, hatırlatmaya ve gerekirse eyleme geçmeye devam edeceğiz. Sağlık şaka kaldırmaz. Halkın sağlığı, sizin siyasi geleceğinizden daha değerlidir.